Създателят на ядрото на Linux Линус Торвалдс обяви първата тестова версия на Linux 7.0 (rc1), но побърза да охлади очакванията за революционни промени. Причината за новия главен номер според него е далеч по-прозаична - лична неприязън към "големите числа".

"Имаме нов основен номер просто защото лесно се обърквам и не съм добър с големите числа", коментира Торвалдс. По думите му, преминаването към версия 7.0 не означава появата на мащабни нови функции или скъсване със стари интерфейси. От години Linux не използва номерацията като индикатор за "стабилна" срещу "нестабилна" версия или за въвеждане на конкретен набор от ключови нововъведения.

Торвалдс дори прави приблизителна сметка за ритъма на развитие на проекта. При обичайни 5-6 издания годишно и с оглед на нежеланието му да работи с прекалено големи номера, основната версия вероятно ще се увеличава приблизително на всеки три години и половина.

Въпреки че Linux 7.0 не е представян като повратна точка, Торвалдс подчертава, че процесът по сливане на промените е преминал сравнително гладко. Той определя "спокоен" прозорец за интеграция като такъв, при който не му се налага да търси и отстранява критични проблеми със стартирането на собствените си машини. Този път, по думите му, подобни сериозни затруднения не е имало.

С характерното си скандинавско чувство за хумор Торвалдс приканва общността да тества новото ядро. Макар и на шега да призовава всички "да зарежат всичко и да компилират новото ядро", посланието е ясно - стабилността на Linux зависи от активното участие на разработчици и потребители още в ранните тестови етапи.

