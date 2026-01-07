Огромното финансиране ще ускори развитието на Grok и собствената AI инфраструктура, но идва на фона на сериозни регулаторни проблеми

516 Снимка: Getty Images

Стартъпът xAI, основан от Илон Мъск, официално обяви нов кръг на финансиране в размер на 20 милиарда долара. Така оценката на компанията достига внушителните 230 млрд. долара, сочат данни, цитирани от CNBC. Информацията идва няколко месеца след като през ноември самият Мъск отрече слухове за набиране на до 15 млрд. долара, което прави настоящото съобщение още по-впечатляващо.

Сред стратегическите инвеститори в xAI се открояват Nvidia и Cisco, а към тях се присъединяват и големи институционални фондове като Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity и Baron Capital Group. Значителна роля имат и суверенните инвестиционни фондове на Катар и Абу Даби, което подчертава глобалния интерес към развитието на изкуствения интелект и конкретно към амбициите на xAI.

Набраните средства ще бъдат насочени основно към развитието на AI моделите зад чатбота Grok, както и към изграждането на мащабна изчислителна инфраструктура. Целта на компанията е да намали зависимостта си от външни доставчици и да ускори обучението на все по-сложни модели, които да се интегрират дълбоко с платформата X.

Финансовият успех обаче съвпада с нов скандал около Grok. През изминалия уикенд чатботът демонстрира възможност да генерира фалшиви изображения със сексуално съдържание, използвайки снимки на реални хора, включително и непълнолетни. Това предизвика незабавна реакция от регулаторите, като xAI ще трябва да дава обяснения пред властите в Европейския съюз, Великобритания, Индия, Малайзия и Франция.

В официално съобщение в корпоративния си блог xAI подчертава, че общият брой активни месечни потребители на X и Grok вече надхвърля 600 милиона души. Това показва мащаба на платформата, но също така и сериозната отговорност, която компанията носи по отношение на сигурността, етиката и контрола върху генерираното от изкуствен интелект съдържание.

