Ново научно изследване показва, че засушаването може да допринася за увеличаване на антибиотичната резистентност. Данните са публикувани в списанието Nature Microbiology и поставят акцент върху ролята на околната среда в този глобален проблем.

Още по темата

Антибиотичната резистентност е сред най-сериозните заплахи за здравето. Около една от шест инфекции в света показва устойчивост към лечение, а това е свързано с над 4 милиона смъртни случая годишно.

Досега основната причина се свързва с прекомерната употреба на антибиотици. Учените обаче обръщат внимание, че самите антибиотици и съпротивата срещу тях съществуват от милиони години и са част от естествени процеси в почвата.

"В природата микроорганизмите са в постоянна борба помежду си. Един от начините те да се защитят е да произвеждат антибиотици", казва микробиологът Даян Нюман от Калифорнийския технологичен институт. Мнозинството от антибиотиците, особено тези открити между 40-те и 60-те, идват от почвени проби.

Според новото изследване сушата може да засилва този процес. Когато почвата изсъхва, концентрацията на естествените антибиотици в нея се увеличава. Това създава условия, при които оцеляват само бактериите, устойчиви на тези вещества.

"Ако изпарите течност, молекулите остават и стават по-концентрирани", обяснява Нюман. "Това увеличава натиска върху бактериите и избира тези, които могат да издържат."

Екипът анализира почвени проби от различни части на света. Резултатите показват, че по-сухите почви съдържат повече гени, свързани с производството на антибиотици. В същите проби са открити и повече гени за антибиотична резистентност.

Според изследователите съществува и риск тези гени да преминат към бактерии, които засягат хората. Това става чрез процес, известен като хоризонтален генен трансфер.

"Това позволява бързо пренасяне от околната среда към клиничната практика, където проблемът става сериозен", казва Нюман.

В анализа са включени и данни от болници в 116 държави. Установена е връзка между нивата на резистентност и степента на засушаване. Дори при по-богатите държави, където общото ниво на резистентност е по-ниско, зависимостта остава.

Някои учени обаче призовават за предпазливост. "Това е сериозно твърдение", казва епидемиологът Раманан Лакшминараян от Принстънския университет. Според него са необходими допълнителни изследвания, за да се докаже пряка причинно-следствена връзка.

Въпреки това резултатите подчертават значението на факторите от околната среда. Те показват, че климатичните промени могат да влияят върху разпространението на антибиотичната резистентност.

Изследователите предупреждават, че проследяването на процесите в почвата може да се окаже ключово за ограничаване на бъдещи рискове за здравето.

СЗО: Има бързо нарастване на антибиотичната резистентност в световен мащаб
ИЗБРАНО
На юг от шопинг рая Днес
На юг от шопинг рая
32404
Бивше екранно гадже на Меган Маркъл разкри как се е работило с нея Лайф
Бивше екранно гадже на Меган Маркъл разкри как се е работило с нея
7150
Агентът на Везенков обвини треньора му в Сакраменто за неуспеха в НБА Корнер
Агентът на Везенков обвини треньора му в Сакраменто за неуспеха в НБА
6866
Турция отвори нов транзитен коридор за стоки, алтернатива на Ормузкия проток Бизнес
Турция отвори нов транзитен коридор за стоки, алтернатива на Ормузкия проток
25068
Дни преди Великден Михаил Белчев пое ръката на Ангела Impressio
Дни преди Великден Михаил Белчев пое ръката на Ангела
9106
Новата система за влизане в ЕС започва да се прилага изцяло от 10 април Trip
Новата система за влизане в ЕС започва да се прилага изцяло от 10 април
6320
Пиниз на деня: Как да готвим правилно заешко месо Вкусотии
Пиниз на деня: Как да готвим правилно заешко месо
2244
Мъжете помнят цял живот жените от тези 3 зодии Zodiac
Мъжете помнят цял живот жените от тези 3 зодии
1421
Застудяване с утринен мраз и слани в края на седмицата, ще пострадат ли овошките Времето
Застудяване с утринен мраз и слани в края на седмицата, ще пострадат ли овошките
2188