Бактериите бързо развиват резистентност към антибиотици, предупреди Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и БТА.

СЗО отчита, че една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции е причинена от устойчиви на антибиотици патогени.

Организацията за първи път е определила количествено проблема по отношение на 22 антибиотика, които обикновено се използват за лечение на инфекции на пикочните пътища, стомашно-чревния тракт или кръвообращението, или на предавана по полов път гонорея. Последните данни са от 2023 г.

СЗО е анализирала и различни комбинации от бактерии и антибиотици. Здравната организация е установила, че резистентността се е увеличила в над 40 процента от случаите между 2018 и 2023 г., с между 5 и 15 процента годишно в зависимост от комбинацията от бактерия и антибиотик.

Проучването включва около 23 милиона данни от над 100 страни.

"Антимикробната резистентност е широко разпространена и заплашва бъдещето на съвременната медицина", казва епидемиологът Иван Хутин от СЗО.

Резистентността към антибиотици причинява много смъртни случаи. СЗО отчита значителни регионални различия, като проблемът е особено разпространен в страни с недостатъчно добре развити здравни системи.

В Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие една от всеки три регистрирани инфекции вече е резистентна към изследваните антибиотици. Според данни на Световната здравна организация, 7,7 милиона души по света са починали от бактериални инфекции през 2021 г., като 1,1 милиона от тези смъртни случаи са пряко свързани с антибиотична резистентност.

СЗО отправя спешен призив за повече проучвания и разработване на нови антибиотици. Скорошно изследване установи връзка между хиляди смъртни случаи в Германия и антибиотична резистентност.

