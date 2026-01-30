Европейският съюз реагира на разпространена AI-генерирана картинка, на която американският президент Доналд Тръмп води пингвин към знамето на Гренландия. Отговорът на Европа също е генериран от изкуствен интелект. В този случай "пингвинът нихилист" отпрява послание за устойчивост и общоевропейско единство.

Германският външен министър Йохан Вадефул публикува в профила си в Instagram видео, генерирано с изкуствен интелект, в което централно място заема меланхоличният пингвин, превърнал се в интернет феномен. Видеото представлява интерпретация на мема за самотен пингвин, който поема на дълго пътешествие през суров антарктически пейзаж. В този прочит пътуването символизира европейската упоритост и способността за колективно действие, вместо поддаване на екзистенциален песимизъм.

Мемът черпи вдъхновение от филма на Вернер Херцог от 2007 г. "Срещи в края на света". В оригиналния документален контекст обаче пингвинът, който напуска колонията си и тръгва към вътрешността на континента, не е нито нихилист, нито пионер-откривател. Според биолози и самия Херцог подобно поведение най-вероятно е резултат от заболяване

В публикуваното от Вадефул видео се използва характерният дрезгав глас на Херцог, който разсъждава дали пингвинът е поел на "самоубийствена мисия". В отговор, в художествената интерпретация, пингвинът се усмихва и продължава напред, а впоследствие дори полита над заснежените върхове.

На гърба си той носи раница с портретите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Във видеото са включени и откъси от речи на европейски лидери, сред които и придобилата популярност фраза "със сигурност" на Макрон от речта му на Световния икономически форум в Давос.

ИЗБРАНО
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков" Днес
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков"
19717
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки) Лайф
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки)
34089
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа Корнер
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа
18772
Последните дни на лева. И първите Бизнес
Последните дни на лева. И първите
12126
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление Impressio
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление
1584
Кои са "Малдивите на Турция"? Trip
Кои са "Малдивите на Турция"?
5100
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни Вкусотии
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни
4787
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден Zodiac
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден
847
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15 Времето
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15
11841