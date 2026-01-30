Птицата от клипа носи раница с портретите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър

Европейският съюз реагира на разпространена AI-генерирана картинка, на която американският президент Доналд Тръмп води пингвин към знамето на Гренландия. Отговорът на Европа също е генериран от изкуствен интелект. В този случай "пингвинът нихилист" отпрява послание за устойчивост и общоевропейско единство.

Германският външен министър Йохан Вадефул публикува в профила си в Instagram видео, генерирано с изкуствен интелект, в което централно място заема меланхоличният пингвин, превърнал се в интернет феномен. Видеото представлява интерпретация на мема за самотен пингвин, който поема на дълго пътешествие през суров антарктически пейзаж. В този прочит пътуването символизира европейската упоритост и способността за колективно действие, вместо поддаване на екзистенциален песимизъм.

Мемът черпи вдъхновение от филма на Вернер Херцог от 2007 г. "Срещи в края на света". В оригиналния документален контекст обаче пингвинът, който напуска колонията си и тръгва към вътрешността на континента, не е нито нихилист, нито пионер-откривател. Според биолози и самия Херцог подобно поведение най-вероятно е резултат от заболяване.

В публикуваното от Вадефул видео се използва характерният дрезгав глас на Херцог, който разсъждава дали пингвинът е поел на "самоубийствена мисия". В отговор, в художествената интерпретация, пингвинът се усмихва и продължава напред, а впоследствие дори полита над заснежените върхове.

На гърба си той носи раница с портретите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Във видеото са включени и откъси от речи на европейски лидери, сред които и придобилата популярност фраза "със сигурност" на Макрон от речта му на Световния икономически форум в Давос.

