Хакерите твърдят, че атаката им е компрометирала данните на много повече профили

1710 Снимка: Discord

Платформата Discord съобщи, че около 70 000 потребители по света може да са станали жертви на изтичане на снимки на лични документи, след пробив в системата на външен доставчик на услуги за клиентска поддръжка.

Discord ограничава достъпа на някои потребители до чувствително съдържание, освен ако не позволят на платформата да потвърди възрастта им чрез сканиране на лицето или личната им карта. Решението влезе в сила преди около 6 месеца.

Инцидентът е бил в резултат на компрометиране на системата на Zendesk, която Discord използва за обработка на запитвания, свързани с възрастови ограничения. Хакерска група твърди, че притежава 1,5 терабайта снимки, свързани с удостоверяване на възраст, и се опитва да изнудва компанията с фалшиви твърдения за мащаба на пробива.

"Това не е пробив в системите на Discord, а в инфраструктура на трета страна. Цифрите, които се разпространяват онлайн, са неверни и част от изнудване. Реално засегнати са около 70 000 акаунта", заяви говорителят на Discord, Ню Уекслър, пред The Verge

Компанията потвърди, че всички засегнати потребители са уведомени и че работи съвместно с правоохранителни органи, регулатори и независими експерти по киберсигурност. Discord е прекратила отношенията си с компрометирания доставчик и е подсигурила засегнатите системи.

Според предишно изявление на компанията, освен снимки на документи, възможно е да са били изложени и други данни, включително имена, потребителски имена, имейл адреси, последните четири цифри на кредитни карти и IP адреси.

Discord заяви, че няма да плаща на извършителите и подчерта, че защитава личните данни на потребителите си "с най-голяма отговорност".

