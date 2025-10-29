Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Платформата Magento 2 + Hyvä е предпочитан избор на онлайн магазините

66 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Тя предлага редица нови възможности за интеграция със системи за управление на бизнеса, функционалности с изкуствен интелект и богата екосистема от приложения

През последните години отворените платформи за онлайн магазини направиха истинска революция в електронната търговия, позволявайки на хиляди бизнеси, без значение от техния размер, успешно да продават в интернет. А когато говорим за по-големи и комплексни ecommerce решения, сред тези платформи се налага Magento - система с отворен код, която позволява изграждането на надеждни и мащабни проекти.

Според ново проучване на румънската технологична компания Roweb, част от Сирма Груп Холдинг, Magento остава предпочитан избор за създаване на големи онлайн магазини с мощна архитектура, множество възможности за интеграции и по-добър контрол. А новата версия 2 вече навлиза усилено сред онлайн предприемачите в региона.

Какви са изводите от изследването?

Анализът на над 1000 онлайн магазина в Румъния показва, че 15% от тях все още използват версия Magento 1, въпреки че официалната ѝ поддръжка е прекратена през 2020 година. Същевременно нараства броят на сайтовете, преминали успешно към версия 2, която има множество нови възможности, поддържа технологии като Elastic Search и предлага подобрена производителност и сигурност.

"Преминаването към Magento 2 + Hyvä е важна стъпка за всеки бизнес, който иска да остане конкурентен. Екипът ни осигурява безпроблемен преход между двете платформи с минимално прекъсване на бизнеса. В същото време надграждаме с AI решения, като интелигентно търсене, персонализирани кампании и автоматизация, които водят до по-високи резултати" - сподели Богомил Илиев, Вицепрезидент направление Търговия, Сирма Груп Холдинг.

Проучването показва още, че едва 1,5 % от магазините са мигрирали от Magento към друга платформа през последната година, а 4,5% използват модерната тема Hyvä - най-мощната и най-бързата технология за фронтенд за Magento. Що се отнася до най-популярните направления, от които се снабдяват тези онлайн магазини, те са промишлено оборудване - 19,7%, технологии - 18,1% и автомобили / изкуство / мода - 6 процента.

Предимства на Magento 2

Докато много SaaS платформи разчитат на предварително зададени AI алгоритми, Magento предоставя на бизнеса пълен контрол чрез архитектура с отворен код, базирана на Service-Oriented Architecture (SOA). Това позволява лесна интеграция с различни системи от клас ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), PIM (Product Information Management) и OMS (Order Management System) - нещо, което повечето SaaS решения не могат да предложат в същия мащаб.

В добавка, с поддръжката на технологиите REST и GraphQL API, Magento позволява създаване на персонализирани интерфейси и бърза комуникация между системите. Това е ключово предимство пред платформи като WooCommerce и PrestaShop, при които възможностите за разширение и интеграция понякога са ограничени.

В новата версия темите Hyvä и Luma, базирани на технологии Tailwind CSS и JavaScript, осигуряват бързо зареждане и съответствие с Core Web Vitals - критични показатели за оптимизацията за търсачки (SEO) и потребителското преживяване. В условията на засилена конкуренция, това поставя Magento в по-добра позиция от платформи, които използват остарели технологии.

За разлика от строго стандартизираните SaaS решения, Magento позволява избор между собствена инфраструктура и облачни услуги. Това е особено важно за компании с уникални процеси, които изискват персонализирани решения. Освен, че Сирма предлага внедряване и миграции на Magento 2 + Hyvä, компанията разработва MCP (Model Context Protocol) сървъри, които служат като сигурен и интелигентен мост между системи на бизнеса и AI технологиите. Те са един вид универсален преводач, който позволява на изкуствения интелект да разбира и взаимодейства с всички източници на данни: наследени бази данни, CRM/ERP системи, документи, API и др.

Богата екосистема и изобилие от функционалности

Не на последно място, Magento предлага богата административна част, поддръжка на B2B модели, сложни промоции и управление на множество магазини от един панел. С над 3000 разширения и активна общност от разработчици, платформата се адаптира към специфичните нужди на всеки бизнес.

Тя разполага с цялостна административна част, която позволява управление на продукти, клиенти, поръчки и съдържание с висока степен на детайлност. Функционалностите включват също персонализация на клиентското преживяване, поддръжка на B2B модели, сложни промоции и управление на множество магазини от един административен панел.

Съдържание на: Сирма Груп Холдинг Съдържание на:

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.