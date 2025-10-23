YouTube въвежда таймер за гледане на Shorts
Новата функция цели да ограничи безкрайното скролване
YouTube активира нова функция, насочена към потребителите на кратките видеа Shorts, която им позволява да задават дневен лимит за гледане. Целта е да се противодейства на пристрастяващия ефект от безкрайното скролване. Опцията доскоро беше в тестова фаза за Android, но вече е достъпна за всички потребители. Естествено, тя не е активирана по подразбиране.
Настройката се намира в менюто на приложението, където всеки може да определи максималното време, което желае да прекара в Shorts за денонощие. След достигане на този лимит на екрана се появява известие с препоръка за почивка. Към момента това напомняне може да бъде лесно затворено, но идеята е да подтикне към по-осъзнато потребление на съдържание.
Планира се през следващата година функцията да бъде интегрирана и с инструментите за родителски контрол.
Това ще позволи на родителите да задават конкретни времеви ограничения за своите деца, като в този случай изскачащият прозорец няма да може да бъде премахнат от детето.