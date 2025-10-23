YouTube активира нова функция, насочена към потребителите на кратките видеа Shorts, която им позволява да задават дневен лимит за гледане. Целта е да се противодейства на пристрастяващия ефект от безкрайното скролване. Опцията доскоро беше в тестова фаза за Android, но вече е достъпна за всички потребители. Естествено, тя не е активирана по подразбиране.

Настройката се намира в менюто на приложението, където всеки може да определи максималното време, което желае да прекара в Shorts за денонощие. След достигане на този лимит на екрана се появява известие с препоръка за почивка. Към момента това напомняне може да бъде лесно затворено, но идеята е да подтикне към по-осъзнато потребление на съдържание.

Планира се през следващата година функцията да бъде интегрирана и с инструментите за родителски контрол.

Това ще позволи на родителите да задават конкретни времеви ограничения за своите деца, като в този случай изскачащият прозорец няма да може да бъде премахнат от детето.

