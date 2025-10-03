1373 Снимка: Скрийншот

Само за една търговска сесия световните производители на чипове увеличиха пазарната си стойност с впечатляващите 200 милиарда долара. Причината е продължаващият ентусиазъм около изкуствения интелект, подхранен от поредица ключови новини в сектора. Според анализатори, това е пореден знак, че инвеститорите се страхуват да изпуснат възможността да се включат в технологичната вълна, която променя глобалната икономика.

Съществен принос за ръста има рекордната оценка на OpenAI - компанията достигна капитализация от 500 млрд. щ. долара, което я превърна в един от най-скъпите играчи в сектора. Допълнително, OpenAI сключи сделки със Samsung Electronics и SK hynix за доставки на памети, а в същото време се появиха слухове, че AMD може да стане клиент на Intel в областта на договорното производство.

Тези новини моментално се отразиха на борсите: акциите на SK hynix поскъпнаха с близо 10%, Samsung отбеляза ръст от 3,5%, а холандската ASML - ключов доставчик на литографско оборудване - скочи с 4,9%. Успехът на европейците повлече и други компании от региона. В Тайван индексите също се изстреляха нагоре заради информацията, че Сам Алтман планира среща с ръководствата на TSMC и Foxconn.

Еуфорията се пренесе и в Китай, където оптимизмът около изкуствения интелект се комбинира с обещанията на властите за стимулиране на сектора и намаляване на зависимостта от вноса. Индексът Hang Seng вече е нараснал с 50% от началото на годината, а експерти прогнозират, че корекция може да настъпи само при слаби тримесечни отчети. Засега обаче технологичният пазар изглежда в постоянен подем.

