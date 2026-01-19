TikTok без много шум стартира ново самостоятелно приложение с името PineDrama, с което прави директна заявка за навлизане на пазара на стрийминг услуги. Фокусът е върху т.нар. микродрами — къси вертикални видеоепизоди с продължителност от няколко десетки секунди до няколко минути, оптимизирани изцяло за мобилно гледане.

Към момента PineDrama е достъпно безплатно и без реклами за потребители с устройства на iOS и Android в САЩ и Бразилия. Съдържанието може да бъде откривано чрез секцията Discover, където минисериалите са подредени по категории като "Всички" и "Популярни", както и чрез персонализирани препоръки, съобразени с интересите на зрителя. Интерфейсът наподобява стрийминг платформа, но е адаптиран изцяло към вертикален формат.

В приложението са налични разнообразни жанрове — от трилъри и мелодрами до семейни и романтични истории. Потребителите разполагат с история на гледанията, списък с избрани заглавия и възможност за коментиране на епизодите. Гледането се извършва на цял екран, без субтитри и странични панели, което цели максимално потапяне в съдържанието.

PineDrama не е първият опит на TikTok в този сегмент. По-рано компанията въведе микродрами и в рамките на основното си приложение чрез отделен раздел, без да се налага напускане на платформата. Част от студиата, които вече произвеждат минисериали за TikTok, присъстват и в новото приложение, което подсказва по-дългосрочна стратегия в тази посока.

Форматът на микродрамите се оказва изключително доходоносен. При конкурентни платформи само първите няколко епизода са безплатни, след което се изискват високи седмични такси. По оценки на пазарни анализатори, микродрамите са генерирали приходи от около 1,3 милиарда долара в САЩ през 2025 г., основно чрез директни плащания от зрителите — пазар, в който TikTok очевидно вижда сериозен потенциал.

