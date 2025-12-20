Германска инженерка с параплегия направи днес кратко пътуване в космоса като част от програмата за туризъм на компанията „Блу ориджин” на Джеф Безос, предадоха ДПА, Асошиейтед прес и БТА.  

SpaceX

Михаела Бентхаус, която е на 33 години и работи в Европейската космическа агенция (ЕКА), е първият човек в инвалидна количка, излетял в космоса. Тя получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди седем години.

Бентхаус беше придружена на борда на ракетата „Ню Шепард" от пенсиониран космически инженер и бивш мениджър от компанията „Спейс Екс”, също роден в Германия, Ханс Кьонигсман. Той помага за организирането на пътуването и го спонсорира заедно с „Блу ориджин”, отбелязва Асошиейтед прес. Цените на билетите не се съобщават. Четирима американски бизнесмени също бяха част от екипажа. 

Излитането им от Западен Тексас беше излъчено на живо в интернет, като суборбиталният полет продължи 11 минути. 

Това беше 16-ото пътуване от програмата за космически туризъм на Безос и първото с двама германци на борда, отбелязва ДПА.

При кацането Бентхаус беше ентусиазирана от пътуването. „Това беше най-страхотното преживяване в живота ми“, каза тя. „Мисля, че никога не трябва да се отказваш от мечтите си. Понякога просто има малка вероятност те да се сбъднат“.

Пътуването, което беше до голяма степен автоматизирано, отведе шестимата участници на височина от около 100 километра.

"Блу ориджин" изпълни успешно осми полет с космически туристи
Виж още "Блу ориджин" изпълни успешно осми полет с космически туристи

Първият опит за изстрелване беше отменен в четвъртък, по-малко от минута преди планирания старт на ракетата. Според компанията е имало „проблем“ при тестовете преди излитането, отбелязва ДПА. 

Ракетите на компанията „Блу ориджин” за богати клиенти са критикувани предимно заради ограничената им научна стойност, въздействието им върху околната среда и климата, както и елитарния им характер, отбелязва ДПА.  

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24203
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9180
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6917
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3208
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
7862
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6438
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
10728