Терапията може да се използва както за профилактика, така и за лечение

Снимка: iStock by Getty Images

Учени от Университета на Масачузетс (UMass Amherst) съобщиха за значителен пробив в борбата с някои от най-агресивните форми на рак. Разработената от тях ваксина на базата на наночастици е показала способност да предотвратява развитието на до 88% от случаите на меланом, рак на панкреаса и тройно негативен рак на гърдата (TNBC) при експериментални модели с мишки.

Ваксината използва двукомпонентни липидни наночастици, които едновременно стимулират както вродения, така и придобития имунен отговор. Тази комбинация засилва активирането на имунните клетки, които разпознават и унищожават туморните клетки.

"Като инженерно комбинираме наночастици, които активират имунната система чрез няколко пътя и ги обединяваме с раково-специфични антигени, можем да предотвратим растежа на тумори с впечатляваща преживяемост," обяснява д-р Прабхани Атукерале, доцент по биомедицинско инженерство и водещ автор на изследването.

Мишките били ваксинирани подкожно на три етапа - в дни 0, 14 и 35. При комбинация с множество туморни пептиди всички ваксинирани животни отхвърлили туморите, докато контролните групи починали в рамките на месец. Оцелелите мишки останали без тумори и след повторно предизвикателство няколко месеца по-късно, което показва дълготрайна имунна памет.

Ваксината също така се е доказала като ефективна срещу метастази, един от най-големите проблеми в лечението на рак. "Предимството на имунотерапията е, че имунната памет е системна, а не само локална," добавя Атукерале.

Според екипа, използването на цял туморен лизат вместо отделни пептиди води до по-широка защита - между 69% и 88% от животните остават без тумори в различни модели на рак.

"Ключът към високата преживяемост е силният тумор-специфичен Т-клетъчен отговор," допълва д-р Грифин Кейн, водещ изследовател и съавтор.

Резултатите от проучването, публикувано в списанието Cell Reports Medicine, дават надежда, че тази наночастична платформа може да се използва както за профилактика, така и за лечение на множество видове рак.

Изследователите вече са създали стартъп - NanoVax Therapeutics, който ще работи върху транслационното приложение на технологията с цел подобряване на грижата за пациенти с онкологични заболявания.

