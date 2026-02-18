Натрупаните през последните три години научни данни показват, че мозаичната загуба на Y хромозомата (mLOY) в кръвните клетки при мъжете не е просто възрастов маркер. Този тип загуба се увеличава с възрастта, като се среща при приблизително 2,5% от 40-годишните и над 57% от 90-годишните.

Още по темата

Мозаичната загуба на Y хромозомата или mLOY е генетична мутация, при която по време на делене част от кръвните стволови клетки губят мъжката полова хромозома. Дълго време явлението се приемаше за безвредна последица от стареенето, но скорошни публикации в списанията Science и Nature промениха тази представа.

Новите данни сочат, че mLOY e биологичен механизъм, който пряко допринася за развитие на сърдечна недостатъчност, фиброза на органите и поява на агресивни онкологични заболявания.

Според изследователите този процес обяснява значителна част от различията в продължителността на живота при мъжете и жените. Като възможен подход за възстановяване на имунния контрол върху клетките с mLOY се обсъжда блокиране на сигналния път на CD47.

По данни на Медицинския факултет на Университета на Вирджиния (UVA) мутацията се открива при приблизително 40% от мъжете на 70 години. С напредване на възрастта нараства делът на дефектните бели кръвни клетки в кръвообращението, което се свързва с по-висок риск от ранна смърт.

Екип учени, ръководен от професор Кенет Уолш, установява причинно-следствена връзка между mLOY и сърдечносъдови заболявания. Резултатите им показват, че имунните клетки (макрофаги), лишени от Y хромозома, не изпълняват нормално функциите си.

Те навлизат в сърдечната тъкан и задействат фиброза, тоест прекомерно образуване на белези. Вследствие на това сърдечният мускул се втвърдява и се развива сърдечна недостатъчност.

Учени създадоха първото лекарство, което възстановява ДНК и регенерира увредени тъкани
Виж още Учени създадоха първото лекарство, което възстановява ДНК и регенерира увредени тъкани

Експерименти с лабораторни мишки, при които Y-хромозомата е премахната чрез технологията CRISPR, показват, че животните умират значително по-рано поради увреждане на сърдечната и бъбречната тъкан. Учените допълват, че блокирането на сигналния път TGF-β, който е свързан с фиброзата, може да неутрализира този ефект.

Паралелни изследвания в медицинския център Cedars-Sinai изясняват как mLOY влияе върху развитието на рак. Установено е, че загубата на Y-хромозомата в туморни клетки, особено при рак на пикочния мехур, води до изчерпване на Т-лимфоцитите, ключови клетки на имунната система, които унищожават патогените. Туморите с недостиг на Y-хромозома се развиват по-агресивно, защото на практика "изключват" имунния отговор на организма. Изследователите отбелязват и благоприятна страна, тези тумори се оказват по-чувствителни към имунотерапия (инхибитори на контролните точки), което разкрива възможности за по-персонализирано лечение.

Специалистите са на мнение, че скринингът за mLOY може да се утвърди като стандартна практика при по-възрастните мъже.

Това би позволило по-ранно откриване на рисковите групи и прилагане на терапии, насочени към потискане на фиброзата и стимулиране на имунния отговор, което потенциално би ограничило разликата в продължителността на живота между двата пола.

Трансхуманизмът - спасение за човечеството или евгеника под прикритие?
Виж още Трансхуманизмът - спасение за човечеството или евгеника под прикритие?

ИЗБРАНО
"Мяра": 33,3% за Радев, 5 формации сигурни за парламента, 2 - на бариерата Днес
"Мяра": 33,3% за Радев, 5 формации сигурни за парламента, 2 - на бариерата
25548
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът" Лайф
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът"
27281
Щафетата на България с втори най-добър резултат в историята, титлата е за Франция Корнер
Щафетата на България с втори най-добър резултат в историята, титлата е за Франция
16522
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа Бизнес
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа
22049
Христо Йоцов с номинация за Музикант на годината, ДВЕ премиери и Рожден ден! Impressio
Христо Йоцов с номинация за Музикант на годината, ДВЕ премиери и Рожден ден!
705
Шоу за $1 млрд: Самбата и партито завладяха Рио, но предизвикаха и политически скандал (снимки/ видео) Trip
Шоу за $1 млрд: Самбата и партито завладяха Рио, но предизвикаха и политически скандал (снимки/ виде...
39182
Сложете край на разварените и безвкусни броколи с тези прости стъпки Вкусотии
Сложете край на разварените и безвкусни броколи с тези прости стъпки
1124
3 знака, които ще имат късмет на 17 февруари Zodiac
3 знака, които ще имат късмет на 17 февруари
593
Прогноза за времето на НИМХ: нощни снеговалежи, виелици и поледици Времето
Прогноза за времето на НИМХ: нощни снеговалежи, виелици и поледици
3618