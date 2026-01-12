Затлъстяването се връща до две години след спиране на "Оземпик"
Това важи особено за хората, които не са променили навиците си отпреди приема на медикамента
Когато пациентите спрат да приемат лекарства за отслабване, благоприятният ефект на медикаментите върху теглото и други здравословни показатели изчезва за по-малко от две години. Това е установил широк анализ на вече съществуващи изследвания, предават Ройтерс и БТА, цитирайки учен от Университета на Оксфорд.
Изследователите са прегледали данни за 9 341 пациенти с наднормено тегло или затлъстяване, включени в 37 проучвания с общо 18 различни медикамента за отслабване. Те установили, че пациентите възвръщат средно почти 0,4 кг на месец след спиране на лекарствата и обикновено достигат теглото си от преди началото на лечението за около година и осем до девет месеца.
Подобренията в сърдечното здраве, като кръвно налягане и нива на холестерол, които са настъпили по време на лечението, също се очаква да се върнат на предишните си стойности средно за около година и четири до пет месеца след спиране на терапията, според публикация на изследването в медицинското списание The BMJ.
Около половината от пациентите са приемали GLP-1 медикаменти - клас лекарства, които имитират хормона, потискащ апетита - включително 1 776 души, получили по-новите и по-ефективни лекарства семаглутид, продаван като "Оземпик" (Ozempic) и "Вегови" (Wegovy) от "Ново Нордиск" (Novo Nordisk), както и тирзепатид, продаван като "Мунджаро" (Mounjaro) и "Зепбаунд" (Zepbound) от "Илай Лили".
Скоростта на възвръщане на теглото била по-висока при семаглутид и тирзепатид - средно почти 0,8 кг на месец.
"Но тъй като хората на семаглутид или тирзепатид първоначално губят повече тегло, всички достигат до базовото си тегло приблизително по едно и също време", обяснява старши изследователят д-р Димитриос Кутукидис от Университета на Оксфорд. Това означава, че пациентите се връщат към първоначалното си тегло средно за около година и четири до пет месеца, след спиране на тези нови лекарства, в сравнение с година и осем до девет месеца при другите медикаменти.
Независимо от свалените килограми, месечното възвръщане на теглото след медикаментозна терапия било по-бързо отколкото след поведенчески програми за управление на теглото, установили още изследователите.
Ретроспективното изследване не позволява да се определи кои пациенти са по-склонни да задържат сваленото тегло. "Да разберем кой се справя добре и кой не - това е един от 'свещените' въпроси при изследванията на отслабването, но все още никой не е намерил отговора", казва Кутукидис.