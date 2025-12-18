Коледна оферта: MS Office 2021 от 30 € и Windows 11 от 12 €
Доживотни лицензи за Windows и MS Office на празнични цени – бърза дигитална доставка и пълна функционалност
Дайте на своя компютър тласък в продуктивността с доживотен лиценз за MS Office Professional 2021. Този пакет от 8 полезни приложения може напълно да освежи устройството ви, а в момента струва само 30,25 € (ред. 249 €) по време на Godeal24 Christmas Sale. Независимо дали работите от 9 до 5 или все още сте в училище, приложенията на Microsoft Office са тук, за да ви помогнат.
Лицензът включва осем инструмента, които ще ви подкрепят в ежедневните задачи - сред тях са и класиките, които познавате от години: създавайте документи в Word, таблици в Excel, презентации в PowerPoint и управлявайте имейлите си в Outlook. Ще разполагате също с Teams за комуникация с колеги, OneNote за дигитални бележки, Access за управление на бази данни и Publisher за създаване на професионални материали.
След покупката получавате незабавна доставка и изтегляне - приложенията се инсталират директно на вашето устройство и не е необходима постоянна облачна връзка. Празнични оферти като тази не траят дълго - не я пропускайте.
Подобрете продуктивността си с MS Office на отлична цена:
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 30.25 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 49.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 58.50€ (Only 29.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Можете също да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 12,25 € (ред. 199 €) и веднага да повишите скоростта, сигурността и продуктивността на компютъра си. С функции като Snap Layouts, подобрени инструменти за сигурност и Copilot - вградения AI асистент, който помага при писане на имейли, обобщаване на съдържание или генериране на бързи предложения за код - това е сериозен ъпгрейд за предприемачи, дистанционни работници и всеки, който иска да удължи живота на текущото си устройство.
Тези оферти са отлично решение за дистанционни работници, студенти, фрийлансъри, собственици на малък бизнес и всеки, който все още използва по-стара версия на Office или отлага ъпгрейд на операционната система.
Актуализирайте компютъра си с най-новата Windows ОС от 10 €:
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.08€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62"):
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- MS Project Professional 2024- 49,99 €
- MS Visio Professional 2024- 45,99 €
Оферти на едро - непобедими цени:
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други Windows и Office версии (купон "GG50"):
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12.81€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows Server 2022 Standard - 26.13€
- Windows Server 2019 Standard - 25.01€
В Godeal24 можете да спестите време и средства с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигитална доставка - Godeal24 изпраща вашия софтуерен ключ директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с Trustpilot рейтинг 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да разчитате на качеството на продукта.
Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и гарантира, че можете да използвате продукта безпроблемно.
Контакт с Godeal24: [email protected]
НАЙ
Хуманоидни роботи вече танцуват и изпълняват акробатични номера
Хуманоидни роботи вече танцуват и изпълняват акробатични номера