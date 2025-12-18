Дайте на своя компютър тласък в продуктивността с доживотен лиценз за MS Office Professional 2021. Този пакет от 8 полезни приложения може напълно да освежи устройството ви, а в момента струва само 30,25 € (ред. 249 €) по време на Godeal24 Christmas Sale. Независимо дали работите от 9 до 5 или все още сте в училище, приложенията на Microsoft Office са тук, за да ви помогнат.

Лицензът включва осем инструмента, които ще ви подкрепят в ежедневните задачи - сред тях са и класиките, които познавате от години: създавайте документи в Word, таблици в Excel, презентации в PowerPoint и управлявайте имейлите си в Outlook. Ще разполагате също с Teams за комуникация с колеги, OneNote за дигитални бележки, Access за управление на бази данни и Publisher за създаване на професионални материали.

След покупката получавате незабавна доставка и изтегляне - приложенията се инсталират директно на вашето устройство и не е необходима постоянна облачна връзка. Празнични оферти като тази не траят дълго - не я пропускайте.

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на отлична цена:

Можете също да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 12,25 € (ред. 199 €) и веднага да повишите скоростта, сигурността и продуктивността на компютъра си. С функции като Snap Layouts, подобрени инструменти за сигурност и Copilot - вградения AI асистент, който помага при писане на имейли, обобщаване на съдържание или генериране на бързи предложения за код - това е сериозен ъпгрейд за предприемачи, дистанционни работници и всеки, който иска да удължи живота на текущото си устройство.

Тези оферти са отлично решение за дистанционни работници, студенти, фрийлансъри, собственици на малък бизнес и всеки, който все още използва по-стара версия на Office или отлага ъпгрейд на операционната система.

Актуализирайте компютъра си с най-новата Windows ОС от 10 €:

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62"):

Оферти на едро - непобедими цени:

 

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии (купон "GG50"):

В Godeal24 можете да спестите време и средства с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигитална доставка - Godeal24 изпраща вашия софтуерен ключ директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с Trustpilot рейтинг 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да разчитате на качеството на продукта.

Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и гарантира, че можете да използвате продукта безпроблемно.

Контакт с Godeal24: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
