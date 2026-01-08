Моделът е успял да предскаже обща смъртност, деменция, инфаркт, сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване, инсулт и още над 100 заболявания

394 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Изкуственият интелект може да използва записи на мозъчната активност от една нощ, прекарана в лаборатория за сън, за да предскаже риска даден човек да развие повече от сто различни болестни състояния, твърдят учени, цитирани от Ройтерс и БТА.

Наречен SleepFM, моделът на AI е обучен върху повече от половин милион часа данни, събрани чрез полисомнография - тоест цялостно и комплексно изследване на съня, от 65 000 участници. Полисомнографията е стандартът за изследване на съня през нощта и използва сензори за записване на мозъчната активност, сърдечната дейност, дихателните сигнали и други показатели. Според изследователите това е "неизползвана златна мина от физиологични данни".

"Записваме удивителен брой сигнали, когато изучаваме съня", каза в изявление ръководителят на изследването д-р Емануал Миньо от Stanford Medicine в Пало Алто, Калифорния.

Изследователите са обучили модела върху данни за 585 000 часа сън от пациенти в различни клиники за сън. SleepFM се е представил също толкова добре или дори по-добре от съществуващите модели при стандартни задачи, като класификация на фазите на съня и диагностициране на сънна апнея.

След това екипът е съпоставил данни за съня на 35 000 възрастни и деца, лекувани в Центъра за медицина на съня към Станфордския университет между 1999 и 2024 г., с дългосрочните им здравни резултати. Сред повече от 1000 категории заболявания моделът е успял да предскаже 130 с голяма точност, включително обща смъртност, деменция, инфаркт, сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване и инсулт.

За някои видове рак, усложнения при бременност, заболявания на кръвоносната система и психични разстройства прогнозите са били верни в повече от 80 процента от случаите, съобщи екипът в списание Nature Medicine.

Учените все още работят, за да разберат какво точно "разпознава" SleepFM при изготвянето на прогнозите, както и за допълнително подобряване на AI модела, включително чрез добавяне на данни от преносими устройства, уточнява още Ройтерс.

