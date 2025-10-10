Бившият британски премиер стана съветник на Microsoft
Риши Сунак обяви, че ще дарява заплатата си от ИТ гиганта на своя благотворителна организация
Бившият британски премиер Риши Сунак бе назначен за старши съветник от американските технологични компании Microsoft и Anthropic, съобщава "Гардиън". Тези назначения се добавят към вече съществуващите роли на Сунак като старши съветник в инвестиционната банка Goldman Sachs International и като лектор пред инвестиционни компании, включително Bain Capital и Makena Capital в САЩ — ангажименти, които му носят над 150 000 британски лири на реч.
Сунак беше министър-председател на Обединеното кралство в периода от октомври 2022 г. до юли 2024 г.
Той се присъединява към Microsoft, след като още по време на мандата си я нарече "един от бащите-основатели на съвременните технологии".
Назначението му следва примера на Ник Клег, бивш лидер на Либералдемократическата партия и заместник министър-председател, който стана президент по глобални въпроси в Meta, компанията-майка на Facebook и Instagram.
През юни стана ясно, че и старшият политически съветник на Сунак — Лиъм Бут-Смит — е заел длъжност в Anthropic.
През ноември 2023 г., докато бе премиер, Сунак обяви сделка за 2,5 милиарда паунда с Microsoft по време на AI срещата в Блечли парк, като компанията съобщи за "историческа инвестиция" в нови центрове за данни.
Тогава той проведе и лични срещи с Бил Гейтс, съосновател на Microsoft, която през септември 2025 г. обяви допълнителна инвестиция от 22 милиарда паунда в Обединеното кралство, както и с представители на OpenAI, в която Microsoft е основен инвеститор.
Според Acoba, Microsoft има редица големи договори с британски правителствени институции, включително нов меморандум за разбирателство, който "представлява годишен разход от 1,4 милиарда паунда за дигитална трансформация, внедряване на изкуствен интелект и облачни услуги".
Уестминстърските власти посочиха, че "съществуват рискове, свързани с достъпа на Сунак до информация, която може да даде на Microsoft несправедливо предимство".
Сунак отговори, че ролята му ще бъде стратегическа и аналитична, като ще предоставя "високо равнище на експертни насоки относно макроикономическите и геополитическите тенденции" и няма да консултира по въпроси, свързани с политиката на Обединеното кралство.
Той обяви, че ще дарява заплатата си на благотворителния проект "Richmond Project", основан от него и съпругата му Акшата Мърти, който има за цел да насърчава социалната мобилност чрез образование по математика.