Риши Сунак обяви, че ще дарява заплатата си от ИТ гиганта на своя благотворителна организация

Бившият британски премиер Риши Сунак бе назначен за старши съветник от американските технологични компании Microsoft и Anthropic, съобщава "Гардиън". Тези назначения се добавят към вече съществуващите роли на Сунак като старши съветник в инвестиционната банка Goldman Sachs International и като лектор пред инвестиционни компании, включително Bain Capital и Makena Capital в САЩ — ангажименти, които му носят над 150 000 британски лири на реч.

Сунак беше министър-председател на Обединеното кралство в периода от октомври 2022 г. до юли 2024 г.

Той се присъединява към Microsoft, след като още по време на мандата си я нарече "един от бащите-основатели на съвременните технологии".

Назначението му следва примера на Ник Клег, бивш лидер на Либералдемократическата партия и заместник министър-председател, който стана президент по глобални въпроси в Meta, компанията-майка на Facebook и Instagram.

През юни стана ясно, че и старшият политически съветник на Сунак — Лиъм Бут-Смит — е заел длъжност в Anthropic.

През ноември 2023 г., докато бе премиер, Сунак обяви сделка за 2,5 милиарда паунда с Microsoft по време на AI срещата в Блечли парк, като компанията съобщи за "историческа инвестиция" в нови центрове за данни.

Тогава той проведе и лични срещи с Бил Гейтс, съосновател на Microsoft, която през септември 2025 г. обяви допълнителна инвестиция от 22 милиарда паунда в Обединеното кралство, както и с представители на OpenAI, в която Microsoft е основен инвеститор.

Според Acoba, Microsoft има редица големи договори с британски правителствени институции, включително нов меморандум за разбирателство, който "представлява годишен разход от 1,4 милиарда паунда за дигитална трансформация, внедряване на изкуствен интелект и облачни услуги".

Уестминстърските власти посочиха, че "съществуват рискове, свързани с достъпа на Сунак до информация, която може да даде на Microsoft несправедливо предимство".

Сунак отговори, че ролята му ще бъде стратегическа и аналитична, като ще предоставя "високо равнище на експертни насоки относно макроикономическите и геополитическите тенденции" и няма да консултира по въпроси, свързани с политиката на Обединеното кралство.

Той обяви, че ще дарява заплатата си на благотворителния проект "Richmond Project", основан от него и съпругата му Акшата Мърти, който има за цел да насърчава социалната мобилност чрез образование по математика.

