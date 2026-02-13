Протон лети за първи път през 1965 г., но скоро ще бъде пенсионирана

Русия изстреля ракета Протон-M с метеорологичния спътник Електро-Л №5 от космодрума Байконур в Казахстан. Това е първият полет на Протон-M от почти три години насам.

Мисията вероятно е и последната, при която ракетата лети с горна степен Блок ДМ-03 - част от серията Блок-Д, използвана още от 60-те години. Оттук нататък останалите изстрелвания на ракетата ще използват степента Бриз-М или ще бъдат без допълнителна горна степен.

Протон лети за първи път през 1965 г. и има над 400 изстрелвания в различни конфигурации. В последните години обаче активността ѝ рязко намалява, тъй като Русия постепенно преминава към новото семейство ракети Ангара.

Предишният старт на Протон-M беше през март 2023 г., когато изведе военен спътник.

Електро-Л №5 е петият спътник от серията геостационарни метеорологични апарати на руската космическа агенция Роскосмос. Предишните сателити от серията бяха изстреляни през 2011, 2015, 2019 и 2023 г.

Спътникът тежи малко над 2000 кг и е конструиран от НПО "Лавочкин". Той има проектен експлоатационен срок минимум 10 години и ще работи в геостационарна орбита на височина 35 406 км.

Основният му инструмент (MSU-GS) заснема целия земен диск в 10 спектрални диапазона - три във видимия спектър и седем в инфрачервения. Разделителната способност достига до 1 км при късовълновите диапазони.

Заедно с Електро-Л №5 беше изведен и вторичен спътник ОчР. Подробности за него не са публикувани, но името предполага връзка с "орбитален спектър". Възможно е да служи за запазване на орбитална позиция или честотен ресурс в геостационарна орбита.

След като първата ракета Протон излита през 1965 година, за един кратък момент съществува вероятността модификация на ракетата да се използва за пилотирания полет към Луната на СССР. Моментът е проигран и заради вътрешно противоборство руснаците залагат на все още неготовата ракета Н-1. За сметка на това Протон се превръща в работния кон на Роскосмос за мисии извън ниската околоземна орбита. Освен това Протон се използва за изграждането на космическата станция "Мир", както и на МКС.

Днес модернизираната версия разполага с осъвременена електроника, но конфигурацията й е почти непроменена. Първата степен използва 6 ракетни двигателя РД-275, които работят с токсичната комбинация от диазотен тетраоксид и асиметричен диметилхидразин. Втората степен използва 3 двигателя РД-0210 и един РД-0211, отново горящи токсичното гориво, с което работи и третата степен имаща само един РД-0212 двигател. Едва четвъртата степен разчита на РД-58M, който изгаря комбинацията от течен кислород и керосин. Успешните пускове на Протон са над 90%, но сложното съхранение на горивото правят стартовете по-скъпи.

На ниска околоземна орбита Протон-М може да изведе 22 000 килограма, а на геостационарна орбита - 6 300 кг. Около Протон има и два други любопитни факта, на чертожната дъска ракетата се ражда изцяло с военно предназначение - да изстреля свръхтежка водородна бомба с мощност от 100 мегатона към Америка, но в последствие СССР се отказва от направата на такова оръжие.

