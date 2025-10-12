1371 Снимка: БТА

Първият оптимизиран за изкуствен интелект суперкомпютър в Гърция ще бъде инсталиран в изграждащия се Зелен център за данни (Green Data Center) на Университета на Западна Македония в град Козани, съобщи АНА-МПА.

Изкуственият интелект може да анализира огромни количества данни и да открива дори най-малките подозрителни модели, които човешките анализатори биха могли да пропуснат, съобщават експертите от университета в Козани. Намаляват се човешките грешки за подобрено управление на рисковете при въвеждането на данни.

Проектът на стойност 30 млн. евро ще постави гръцката област Западна Македония на европейската карта на изкуствения интелект и суперкомпютрите, се казва в информацията.

Новият суперкомпютър, който е единствен в Гърция със специализация в изкуствения интелект, е в рамките на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) - инициатива за развитието на суперкомпютри в цяла Европа.

Реализирането на проекта се координира от Националната мрежа за технологична и изследователска инфраструктура към гръцкото Министерство на цифровото управление в сътрудничество с Университета на Западна Македония и във взаимодействие с гръцкия суперкомпютър "Дедалос" и фабриката за изкуствен интелект "Фарос", които са двата основни стълба на националната екосистема в областта на суперкомпютрите и изкуствения интелект.

Проектът е финансиран с национални средства с подкрепата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите и на област Централна Македония.

Новият суперкомпютър ще допринесе за изграждането на цялостна технологична екостистема, която ще свързва суперкомпютри, центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, ще укрепи иновациите и ще даде силен тласък на местната икономика. Има голям интерес от страна на гръцкия бизнес към този проект, съобщиха от Търговската камера на Гърция.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.