Компанията NVIDIA може да вложи между 500 млн. и 1 млрд. долара в стартъпа Poolside - млад играч в областта на изкуствения интелект, който само за две години от създаването си вече е оценен на около 3 млрд. долара. Според Bloomberg, това ще бъде част от нов кръг на финансиране на стойност до 2 млрд. долара, в който може да се включи и инвестиционният фонд Magnetar, познат от участието си в проекти като CoreWeave. Ако финансирането се осъществи, пазарната стойност на Poolside може да достигне впечатляващите 12 млрд. долара.

Poolside е основана в началото на 2023 г. в Париж от бившия технически директор на GitHub Джейсън Уорнър и предприемача Ейсо Кант. Компанията разработва AI инструменти за автоматизация на писането на код, а в дългосрочен план цели създаването на изкуствен интелект за общо предназначение (AGI) - система, способна да мисли и учи самостоятелно, подобно на човек. Такива модели биха могли да решават всякакви задачи, а не само тези, за които първоначално са били обучени.

Очаква се Poolside да използва новото финансиране за закупуване на десетки хиляди графични ускорители NVIDIA, които ще се използват за обучение на големи езикови и мултимодални модели. Компанията вече е сключила споразумение с CoreWeave за изграждането на кампуса Project Horizon - център за данни с мощност 2 гигавата, който ще се намира в Тексас. Там ще бъде разположен гигантски клъстер NVIDIA GB300 NVL72 с над 40 000 чипа.

Според информацията, за енергоснабдяването на центъра ще се използва природен газ от местния Пермски басейн - решение, което цели баланс между ефективност и достъпност на енергията. И макар нито NVIDIA, нито Poolside да коментират официално сделката, експерти в сектора определят това като един от най-големите частни проекти в историята на изкуствения интелект, целящ ускоряване на следващата фаза в развитието на AI технологиите.

