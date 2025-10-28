Компанията разработи нов, по-сигурен модел след консултации с над 170 експерти по психично здраве, за да се справя по-адекватно с чувствителните теми

344 Снимка: Getty Images

Компанията OpenAI разкри тревожна статистика, според която всяка седмица над един милион души използват чатбота ChatGPT, за да обсъждат теми, свързани със самоубийство. Вътрешните данни показват, че приблизително 0,15% от активните потребители на седмична база - или над милион души - водят разговори, съдържащи ясни индикации за планиране или намерение за самонараняване. Освен това, около 0,05% от всички съобщения съдържат явни или скрити признаци на суицидни мисли.

В отговор на тези данни OpenAI е разработила усъвършенствана версия на своя езиков модел, създадена в сътрудничество с над 170 експерти по психично здраве. Новият модел показва значително подобрение в управлението на кризисни разговори, като намалява неподходящите отговори при теми за самоубийство с 65%. При автоматизирани тестове с над 1000 провокативни сценария, свързани със самонараняване, новият модел е постигнал 91% съответствие с желаното поведение, в сравнение със 77% при предходната версия.

Независими специалисти също са оценили работата на модела, като са отчели с 52% по-малко нежелани реакции в сравнение с възможностите на GPT-4o. Подобренията засягат и други сериозни състояния като психоза и мания, които се наблюдават при 0,07% от потребителите, където неподходящите отговори са намалени с 65%.

Обърнато е специално внимание и на случаите на емоционална зависимост към изкуствения интелект (0,15% от потребителите), като нежеланите реакции са ограничени с 80%.

Актуализираният модел вече е обучен да избягва утвърждаването на налудничави идеи, да насърчава поддържането на реални междуличностни контакти и да разпознава индиректни сигнали за самонараняване.

При целенасочени стрес-тестове, в които са изисквани инструкции за самонараняване, моделът е запазил над 95% надеждност в отказа си да предостави такава информация. От OpenAI обявиха, че в бъдеще протоколите за безопасност при емоционална зависимост и други спешни случаи ще станат стандартна част от техните критерии за сигурност.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.