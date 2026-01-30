221 Снимка: iStock by Getty Images

Western Digital отчете изключително силно тримесечие, като приходите на компанията нараснаха с 25% на годишна база и достигнаха 3 млрд. долара. Макар производителите на твърди дискове да не реализират толкова бързи печалби, колкото компаниите за памети в условията на бума на изкуствения интелект, търсенето на HDD решения за центрове за данни се оказва ключов фактор за растежа. Оперативната печалба на Western Digital се е увеличила с внушителните 62% до 908 млн. долара.

Още по-впечатляващи са резултатите на ниво акция. Специфичната печалба на акция за второто тримесечие от фискалната година е нараснала с цели 272% спрямо година по-рано и достига 4,73 долара. Маржът на печалбата също бележи сериозно подобрение - 46,1% при 38,4% година по-рано. За текущото тримесечие компанията очаква приходи между 3,1 и 3,3 млрд. долара и допълнително покачване на маржа до 47-48%.

Облачният сегмент вече доминира почти напълно бизнеса на Western Digital. Приходите от този сектор възлизат на 2,67 млрд. долара, което представлява 89% от общите приходи на компанията. Клиентските решения носят едва 6% (176 млн. долара), а устройствата за потребителска електроника - останалите 5% (168 млн. долара). Това ясно показва колко силно Western Digital е обвързана с развитието на облачната и сървърната инфраструктура.

Зависимостта от центровете за данни личи и в капацитетно изражение. През изминалото тримесечие 89,3% от доставения капацитет е предназначен за облачния сегмент. Общият обем на доставените устройства за съхранение на данни е нараснал с 22% до 215 ексабайта, като при сървърните решения ръстът достига почти 25%. Компанията съобщава още, че вече е доставила над 3,5 милиона твърди диска, използващи най-новото поколение технология за запис ePMR.

Силният свободен паричен поток от 653 млн. долара, генериран през тримесечието, е разпределен изцяло между акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции, като последното е с водещ дял. Това допълнително подчертава стабилната финансова позиция на Western Digital на фона на все по-нарастващото значение на инфраструктурата за данни и изкуствен интелект.

