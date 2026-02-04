456 Снимка: US Military

Американският военноморски флот за първи път осъществи успешно бойно използване на лазерно оръжие срещу безпилотни летателни апарати. По време на демонстрация в открито море ескадреният миноносец USS Preble е неутрализирал няколко въздушни цели с помощта на високоенергийна лазерна система, монтирана директно на кораба.

Според Lockheed Martin, корабът от клас "Арли Бърк" (Arleigh Burke) е използвал системата HELIOS - High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance - за поразяване на четири дрона в рамките на военноморско учение за противодействие на безпилотни системи. Демонстрацията е проведена през миналата година, но информацията за нея бе публично оповестена едва сега, като част от последния финансов отчет на компанията.

Главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тайклет определи теста като доказателство, че лазерните оръжия могат да се превърнат в реална и ефективна алтернатива на традиционните ракетни системи за близка отбрана. По думите му използването на лазер позволява евтино и бързо неутрализиране на нискобюджетни заплахи като дронове, като същевременно се запазват скъпите ракети-прехващачи за по-сложни и опасни цели.

HELIOS представлява лазер с мощност 60 киловата, интегриран директно в бойната система Aegis, което позволява той да работи в пълна синхронизация с корабните радари, сензори и въоръжение.

Системата е проектирана да изпълнява както т.нар. "меко въздействие", чрез заслепяване или нарушаване на оптичните системи на целта, така и "твърдо поразяване", при което лазерът нагрява и структурно уврежда корпуса на дрона.

Успешната демонстрация подчертава нарастващия интерес на американските военни към енергийни оръжия като част от бъдещата противовъздушна и противодронова отбрана. В контекста на все по-широкото използване на евтини и масови безпилотни системи, лазерите се разглеждат като начин да се намалят разходите и да се увеличи устойчивостта на корабите срещу рояци от въздушни заплахи.

