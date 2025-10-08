Техният срок на годност не е особено дълъг, а това създава опасно количество космически отпадъци, предупреждават учени

2792

Надпреварата на Илон Мъск да доминира в орбитата на Земята чрез своите сателитни съзвездия поражда сериозен проблем - огромно количество космически отпадъци, които вече започват да се връщат към планетата.

Според известния астрофизик от Смитсоновия институт Джонатан Макдауъл, всеки ден към Земята падат един или два сателита Starlink. Той прави калкулацията си пред EarthSky. Макдауъл предупреждава, че този брой ще продължи да нараства.

Тази тревожна статистика подчертава рисковете от бързото запълване на ниската околоземна орбита (LEO) със спътници с нисък срок на годност. От 2019 г. насам компанията SpaceX изстрелва хиляди такива сателити с помощта на своите ракети за многократна употреба, като в момента в орбита функционират над 8 000 Starlink апарата.

Само през 2025 г. SpaceX е изстреляла повече от 2 000 нови сателита, а конкуренти като Amazon бързат да наваксат - проектът Kuiper на компанията цели да разположи над 3 200 сателита, първите от които вече са в орбита.

"Когато всички съзвездия бъдат напълно разположени, очакваме около 30 000 сателита в ниска орбита (Starlink, Amazon Kuiper и други) и още около 20 000 на височина около 1000 км от китайски системи," заяви Макдауъл пред EarthSky.

С нарастващия брой апарати идват и повече "жертви". Сателитите на Starlink имат сравнително кратък живот - около пет години. След това те се насочват обратно към Земята и трябва да изгорят при повторно навлизане в атмосферата.

Но това "изгаряне" поражда нов проблем. Учени предупреждават, че изпаряващите се метали могат да замърсят стратосферата. Някои изследвания дори предполагат, че това може да предизвика верижна реакция, която да увреди озоновия слой.

"Досега отговорите варират от "твърде малък проблем, за да има значение" до "вече сме в беда", казва Макдауъл пред The Register.

"Но несигурността е достатъчно голяма, за да има реална възможност, че вече увреждаме горните слоеве на атмосферата."

Замърсяването може да се окаже дори по-малката опасност. В доклад от 2023 г. Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди, че до 2035 г. около 28 000 фрагмента от сателити Starlink могат да преживяват повторното навлизане в атмосферата всяка година. Това значително повишава риска човек на Земята да бъде ударен от космически отломки - до 61% годишна вероятност. Доскоро, включително и днес, това се смяташе за почти невъзможно.

В близко бъдеще Земята може да бъде бомбардирана от по пет сателита дневно, предупреждава Макдауъл.

Най-лошият възможен сценарий е така нареченият ефект на Кеслер - верижна реакция от сблъсъци между сателити, при която отломките пораждат още повече сблъсъци, превръщайки орбитата в опасно поле от метални фрагменти. Това може буквално да "заключи" човечеството под облак от космически боклук, правейки бъдещите изстрелвания невъзможни.

Макдауъл отбелязва, че Starlink се намират на достатъчно ниска орбита, за да се разпаднат преди този сценарий да се разгърне напълно. Но доминацията на SpaceX там може да изтласка други оператори към по-високи орбити, където апаратите могат да останат десетилетия или дори векове, преди да се разрушат.

Има и още една потенциална заплаха: слънчевите бури. Изследвания показват, че по време на периоди на интензивна слънчева активност - така наречения слънчев максимум - повече сателити излизат от орбита, което увеличава риска от неконтролирани падания.

В крайна сметка, казват учените, сме достигнали момент, в който проблемът с космическите отпадъци вече не може да бъде пренебрегван.

