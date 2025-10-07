Учени от Германия са разработили интелигентна тъкан, която се поставя в асфалта и предоставя актуални данни от вътрешността на пътищата, пише сайтът New atlas, цитиран от БТА.

Макар да е важно да се следи състоянието на асфалтираните пътища, наблюдението на повърхността не дава пълна представа за състоянието им. Необходимо е да се знае и какво се случва с асфалта под повърхността. Водени от тази идея, специалисти от института "Фраунхофер" са разработилия предназначен за вграждане слой от електронна тъкан.

Асфалтираният път не се състои само от еднородна лента от асфалт, като обикновено има няколко слоя. Сред тях е основен слой от твърд асфалт, покрит от повърхностен слой от по-гладък водоустойчив асфалт.

За да се провери състоянието на скрития основен слой, пътят трябва да бъде затворен и да се вземат проби от сърцевината му. Това не само е неудобно, отнема много време и труд и е разрушително, но и показва състоянието на асфалта само на точното определено място.

Новата тъкан е предназначена да отстрани тези недостатъци. Тя се състои от ленени влакна, преплетени с електропроводим сензорен проводник с дебелина по-малко от 1 мм.

Свързани един до друг участъци от тъканта се полагат върху основния слой на пътя по време на изграждането му. След това отгоре се излива повърхностният слой, който ги покрива. Отстрани на пътя към сензорния проводник, който се подава от асфалта, е свързан външен измервателен уред.

С течение на времето, когато в асфалта започнат да се образуват пукнатини, тъканта се разширява, като оказва натиск върху сензорния проводник. Това води до промяна в електрическото му съпротивление, което се регистрира от измервателната единица. С помощта на изкуствен интелект (ИИ) се определя текущият обхват на повредата и се прави прогноза за вероятното й развитие във времето. Технологията понастоящем се тества на индустриален път в Германия.

