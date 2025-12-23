Снимка: iStock by Getty Images Sirma Academy открива нов сезон на обучителната програма Practical AI

Sirma Academy стартира новия сезон на обучителната си програма Practical AI на 13 януари 2026 година. Инициативата е насочена към всички, които искат да придобият реални и приложими умения по изкуствен интелект, без значение дали работят в технологичен сектор или в друга професионална сфера.

Practical AI поставя акцент върху практическото приложение на най-съвременните AI инструменти и техники, в съчетание със структурирано обучение с реални задачи и казуси. Участниците ще преминат през ключови теми като основи на изкуствения интелект, ефективна работа с ChatGPT, създаване на промптове, на визуално съдържание с DALL-E и Midjourney, както и приложение на изкуствения интелект за повишаване на продуктивността и създаване на съдържание.

Онлайн обучението включва шест урока, провеждани два пъти седмично в късния следобед. За по-голямо удобство всички видео материали и записи ще бъдат достъпни за участниците след всяка сесия.

"Обучението по Practical AI дава възможност участниците да работят по реални казуси с някои от най-добрите инструменти с изкуствен интелект и платформи за автоматизация, да развият умения за алгоритмично мислене и да получат сертификат за своите знания. Курсовете са разработени от експерти и са съобразени с нуждите на бизнеса", коментира Ален Паунов, ръководител на Sirma Academy.

Програмата предлага и възможност за сертифициране след изпит, който ще се проведе в края на месеца - 31 януари 2026 година. Успешно преминалите ще могат да продължат напред в по-горните нива на Practical AI Program, които разглеждат задълбочени инструменти и автоматизация с AI.

Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за професионалисти, които искат да актуализират своите знания за новите възможности в сферата на изкуствения интелект. Регистрацията вече е отворена на официалния сайт на Sirma Academy.

