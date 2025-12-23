Sirma Academy стартира новия сезон на обучителната си програма Practical AI на 13 януари 2026 година. Инициативата е насочена към всички, които искат да придобият реални и приложими умения по изкуствен интелект, без значение дали работят в технологичен сектор или в друга професионална сфера.

Practical AI поставя акцент върху практическото приложение на най-съвременните AI инструменти и техники, в съчетание със структурирано обучение с реални задачи и казуси. Участниците ще преминат през ключови теми като основи на изкуствения интелект, ефективна работа с ChatGPT, създаване на промптове, на визуално съдържание с DALL-E и Midjourney, както и приложение на изкуствения интелект за повишаване на продуктивността и създаване на съдържание.

Онлайн обучението включва шест урока, провеждани два пъти седмично в късния следобед. За по-голямо удобство всички видео материали и записи ще бъдат достъпни за участниците след всяка сесия.

"Обучението по Practical AI дава възможност участниците да работят по реални казуси с някои от най-добрите инструменти с изкуствен интелект и платформи за автоматизация, да развият умения за алгоритмично мислене и да получат сертификат за своите знания. Курсовете са разработени от експерти и са съобразени с нуждите на бизнеса", коментира Ален Паунов, ръководител на Sirma Academy.

Програмата предлага и възможност за сертифициране след изпит, който ще се проведе в края на месеца - 31 януари 2026 година. Успешно преминалите ще могат да продължат напред в по-горните нива на Practical AI Program, които разглеждат задълбочени инструменти и автоматизация с AI.

Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за професионалисти, които искат да актуализират своите знания за новите възможности в сферата на изкуствения интелект. Регистрацията вече е отворена на официалния сайт на Sirma Academy.

