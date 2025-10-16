В сряда Spotify надгради своята функция AI DJ — достъпна за абонатите на Premium — с няколко нови възможности, включително възможността да изпращате заявки чрез писане, а не само с гласови команди.

Функцията работи както с заявки на английски, така и на испански, тъй като испаноезичният диджей на Spotify, наречен DJ Livi, вече приема музикални заявки.

AI DJ беше обновен по-рано тази година, за да приема гласови команди, вместо само да пуска музика, която Spotify смята, че ще ви хареса. Въпреки това, тази функция досега беше достъпна само за англоезичния AI DJ.

Писането на съобщения с AI асистент вече е често срещано поведение благодарение на нарастващата популярност на чатботове като ChatGPT и Gemini. Тези услуги позволяват мултимодални входове — можете да говорите, да пишете или да качвате изображения и файлове като част от заявката си. Тъй като все повече хора свикват да превключват между различни начини на въвеждане, Apple също пусна версия на своя асистент Siri, която може да се използва чрез текст.

За Spotify това е естествена следваща стъпка — AI-диджея да приема и текстови команди, тъй като потребителите често използват услугата в движение, по време на пътуване или на тихо място, където не искат да безпокоят другите с гласови команди.

Освен новата възможност за писане, Spotify съобщава, че AI DJ вече ще предлага и персонализирани предложения за заявки, които да ви вдъхновят, ако не сте сигурни какво искате да слушате след това.

За да получите достъп до AI-диджея, просто потърсете "DJ" в Spotify и натиснете "play", за да стартирате вашата подбрана селекция от музика. Ако искате да промените музиката, можете да докоснете бутона DJ в долния десен ъгъл на екрана и след това да дадете предложението си чрез глас или текст.

Spotify отбелязва, че DJ може да обработва заявки, които комбинират жанр, настроение, изпълнител или дейност. Функцията вече е достъпна на английски и испански език в над 60 държави по света.

