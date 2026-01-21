Платформата ще се нарича W и ще конкурира Х на Илон Мъск

208 Снимка: WeDon'tHaveTime

Европейски организации подготвят старта на нова социална мрежа с името W. Тя се позиционира като алтернатива на платформата X на фона на нарастващо напрежение между Европейския съюз и Съединените щати.

Според датското издание Politiken.dk, платформата ще изисква идентификация и верификация със снимка, с цел да се гарантира, че потребителите са реални хора и че използват истинската си самоличност. Основната идея е борба с ботовете, дезинформацията и анонимните манипулативни кампании.

Изпълнителният директор на платформата Анна Цайтер заяви пред Bilanz.ch, че "W означава "We" ("Ние") , като двете "V", които оформят името, символизират Values (ценности) и Verified (проверени)".

"Фактът, че W идва преди X в азбуката, също е приятно съвпадение", коментира Цайтер.

Данните на потребителите ще се съхраняват децентрализирано в Европа, от европейски компании, а платформата ще спазва стриктно регламентите на ЕС за защита на личните данни, включително GDPR.

"Ако Брюксел започне да публикува в W вместо в X, ще сме постигнали много", допълни тя.

Платформата W ще бъде юридически дъщерно дружество на климатичната медийна организация "We Don't Have Time", като екипът ѝ е разпределен в различни европейски държави. Планира се откриване на офиси в Берлин и Париж.

Проектът беше представен официално на събитие по време на Световния икономически форум в Давос, където беше показано и въвеждащо видео, споделено от журналиста на Washington Post Ишан Тарур.

Анонсът идва на фона на засилено напрежение между ЕС и САЩ, включително нови мита, обявени от президента Доналд Тръмп срещу няколко европейски държави, след като те се противопоставиха на плановете му за закупуване или анексиране на Гренландия, която е част от Кралство Дания.

Социалната мрежа X пък е в центъра на конфронтацията между Брюксел и големите технологични компании. Платформата беше глобена с 120 млн. евро за нарушаване на изискванията за прозрачност по Закона за цифровите услуги (DSA), след което Илон Мъск призова за разпускане на Европейския съюз.

W все още не е широко достъпна за потребителите. Очаква се платформата да бъде пусната поетапно, като фокусът ще бъде върху верифицирана идентичност, ограничаване на дезинформацията и европейски контрол върху данните.

Проектът ясно показва амбицията на Европа да изгради собствен дигитален суверенитет в сферата на социалните мрежи — въпрос, който все по-често се превръща не само в технологичен, но и в геополитически.

Но не всичко около проекта е толкова еднозначно.

"Вие бихте ли публикували свободно мислите си, когато знаете, че сте дали името и лицето си на компания, свързана с Брюксел", пишат критиците. Задължителната идентификация на всеки профил едва ли ще спечели голяма потребителска база към проекта.

