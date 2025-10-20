Wikipedia често е описвана като "последният добър уебсайт" в един интернет, все по-залят от токсични социални мрежи и съдържание, генерирано от AI. Но изглежда, че дори онлайн енциклопедията не е напълно имунизирана срещу по-широките тенденции — посещенията от хора са намалели с 8% спрямо миналата година, според нова публикация в блога на Маршал Милър от Фондацията "Уикимедия".

Фондацията работи активно, за да разграничава човешкия трафик от ботовете, а Милър пише, че този спад, наблюдаван "през последните няколко месеца", е станал очевиден след актуализация на системите за откриване на ботове. Новите данни показали, че "по-голямата част от необичайно високия трафик през май и юни е идвала от ботове, създадени така, че да избягват засичане."

Защо трафикът спада?

Милър посочва като основна причина "въздействието на генеративния изкуствен интелект и социалните медии върху начина, по който хората търсят информация" — особено тъй като "търсачките все по-често използват генеративен AI, за да дават отговори директно на потребителите, вместо да ги препращат към сайтове като нашия," и "по-младите поколения търсят информация в социални видео платформи, а не в отворения уеб."

От Google обаче оспорват твърдението, че техните AI обобщения намаляват трафика към други сайтове.

