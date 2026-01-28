Потребителите на сайта гледат към промените "с едно наум"

Pinterest възнамерява да съкрати стотици служители и да редуцира офис площите си, за да насочи по-силен фокус към инициативите си в сферата на изкуствения интелект.

В подадено днес уведомление до регулаторните органи компанията посочва, че планираните съкращения ще обхванат приблизително 15% от настоящия персонал. Очаква се процесът на масови съкращения да приключи до 30 септември.

Според данни на Pinterest към края на 2024 година в компанията са работили 4666 души, което означава, че предстоящите промени ще засегнат около 700 служители. В позицията си компанията уточнява, че корекциите в политиките по човешки ресурси са насочени към подкрепа на три трансформационни инициативи, като две от тях са свързани с изкуствения интелект.

Потокът от съдържание, генерирано от AI, вече предизвика недоволство сред потребителите на Pinterest, до степен че платформата разработи функции за разпознаване на подобни изображения и за ограничаване на броя им във фийда. Това обаче не възпря Pinterest да продължи внедряването на технологията в услугата си.

През октомври миналата година компанията представи AI асистент, който дава персонализирани препоръки. През следващия месец главният изпълнителен директор на Pinterest Бил Риди заяви, че инвестициите в AI и продуктови иновации дават резултат, като по думите му платформата на практика се е превърнала в AI асистент за пазаруване за 600 милиона потребители.

Разходите по преструктуриране и оптимизация се очаква да бъдат между 35 и 45 млн. долара преди облагането им с данъци.

