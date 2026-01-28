Pinterest възнамерява да съкрати стотици служители и да редуцира офис площите си, за да насочи по-силен фокус към инициативите си в сферата на изкуствения интелект.

Изкуственият интелект

В подадено днес уведомление до регулаторните органи компанията посочва, че планираните съкращения ще обхванат приблизително 15% от настоящия персонал. Очаква се процесът на масови съкращения да приключи до 30 септември.

Според данни на Pinterest към края на 2024 година в компанията са работили 4666 души, което означава, че предстоящите промени ще засегнат около 700 служители. В позицията си компанията уточнява, че корекциите в политиките по човешки ресурси са насочени към подкрепа на три трансформационни инициативи, като две от тях са свързани с изкуствения интелект.

Потокът от съдържание, генерирано от AI, вече предизвика недоволство сред потребителите на Pinterest, до степен че платформата разработи функции за разпознаване на подобни изображения и за ограничаване на броя им във фийда. Това обаче не възпря Pinterest да продължи внедряването на технологията в услугата си.

През октомври миналата година компанията представи AI асистент, който дава персонализирани препоръки. През следващия месец главният изпълнителен директор на Pinterest Бил Риди заяви, че инвестициите в AI и продуктови иновации дават резултат, като по думите му платформата на практика се е превърнала в AI асистент за пазаруване за 600 милиона потребители.

Разходите по преструктуриране и оптимизация се очаква да бъдат между 35 и 45 млн. долара преди облагането им с данъци.

ИЗБРАНО
Бившият кмет на Червен бряг д-р Костадинов е загиналият в катастрофата с ТИР край Телиш Днес
Бившият кмет на Червен бряг д-р Костадинов е загиналият в катастрофата с ТИР край Телиш
29308
Азис показа американския си съпруг (снимка/видео) Лайф
Азис показа американския си съпруг (снимка/видео)
12553
Джокович бе тръгнал към вкъщи, но отказване го прати на полуфинал Корнер
Джокович бе тръгнал към вкъщи, но отказване го прати на полуфинал
9828
Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара за първи път от 2021 година Бизнес
Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара за първи път от 2021 година
4127
Държавата придобива "Античния театър и Амфитеатър на Сердика" - имот с национално значение Impressio
Държавата придобива "Античния театър и Амфитеатър на Сердика" - имот с национално значение
6521
Топ дестинациите в Испания за зимно бягство Trip
Топ дестинациите в Испания за зимно бягство
1520
Ньоки на фурна "Путанеска" Вкусотии
Ньоки на фурна "Путанеска"
1320
Китайски хороскоп 2026: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак? Zodiac
Китайски хороскоп 2026: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак?
1085
Нова порция студ и сняг в края на седмицата, ледени дни и температури до минус 12 Времето
Нова порция студ и сняг в края на седмицата, ледени дни и температури до минус 12
19601