Главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан се присъедини към все по-дългия списък от технологични лидери, които открито признават, че ограничават достъпа на собствените си деца до смартфони и социални мрежи. Причината е нарастващата загриженост за негативното влияние на онлайн средата върху подрастващите.

Мохан, който оглави YouTube през 2023 г. и наскоро бе обявен от списание Time за CEO на годината за 2025 г., разкри в интервю, че използването на дигитални платформи в семейството му е строго контролирано. По думите му през делничните дни правилата са по-строги, докато през уикендите има повече свобода, но балансът остава водещ принцип.

"Всичко е въпрос на умереност", подчертава Мохан, който е баща на три деца. Той признава, че няма перфектна формула, но ограниченията са неизбежни, когато става дума за екранно време и социални платформи.

Темата за вредите от прекомерното използване на смартфони и социални мрежи при деца и тийнейджъри продължава да бъде във фокуса на експерти и институции. Психологът и преподавател в Нюйоркския университет Джонатан Хайд, автор на книгата "Тревожното поколение", нееднократно е призовавал децата да нямат смартфони преди 14-годишна възраст и достъп до социални мрежи преди 16 години. Според него смартфонът далеч не е просто телефон, а канал, чрез който целият свят достига до детето.

На този фон Австралия стана първата държава, която официално забрани достъпа до социални мрежи за потребители под 16 години. Проучване на YouGov показа, че 77% от австралийците подкрепят подобна мярка, макар прилагането ѝ да среща и сериозна съпротива.

Мохан заявява, че като ръководител на YouTube чувства "огромна отговорност" към младата аудитория и родителите. Именно с тази цел през 2015 г. бе създадена платформата YouTube Kids, която позволява по-строг родителски контрол. Според него целта е всеки родител да може лесно да управлява съдържанието според собствените си разбирания и нужди.

Подобен подход споделят и други водещи фигури от технологичния свят. Бившият изпълнителен директор на YouTube Сюзан Войчицки признава, че е позволявала на по-малките си деца да използват единствено YouTube Kids и то за ограничено време. Бил Гейтс пък е известен с решението си да не дава мобилни телефони на децата си преди да навършат 14 години, дори това да е предизвиквало недоволство.

Милиардерът Марк Кюбан е стигал още по-далеч, използвайки специален мрежов хардуер и софтуер, за да следи приложенията на децата си и при нужда да спира достъпа им.

Общото между всички тези примери е ясно - дори хората, които стоят в основата на най-големите дигитални платформи в света, не вярват в неограничения достъп до тях за собствените си деца.

