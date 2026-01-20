За успеха помага активната интеграция с Facebook и Instagram, където приложението се промотира директно към съществуващата потребителска база

246 Снимка: iStock by Getty Images

Социалната мрежа Threads на Meta вече има повече дневни активни потребители на мобилни устройства от X (бившия Twitter), показват нови данни на компанията за пазарни анализи Similarweb. Макар X да запазва водещата си позиция в уеб пространството, мобилното приложение на Threads за iOS и Android отчита устойчив ръст през последните месеци.

Според Similarweb, към 7 януари 2026 г. Threads има 141,5 милиона дневни активни потребители на мобилни устройства, докато X отчита 125 милиона. Данните показват, че тенденцията е дългосрочна и не се дължи единствено на последните скандали около платформата на Илон Мъск.

Въпреки че X попадна под сериозен обществен и регулаторен натиск заради използването на вградения изкуствен интелект Grok за създаване на неразрешени deepfake изображения, включително на жени и непълнолетни, анализаторите смятат, че ръстът на Threads е по-скоро резултат от стратегическо развитие, а не от миграция заради кризи.

Разследванията срещу Grok вече се водят от регулатори в Калифорния, Великобритания, ЕС, Индия, Бразилия и други региони. Паралелно с това алтернативни социални платформи като Bluesky също отчитат повишен интерес и повече инсталации.

Успехът на Threads на мобилни устройства се обяснява с няколко ключови фактора - активната интеграция с Facebook и Instagram, където приложението се промотира директно към съществуващата потребителска база на Meta, както и силният фокус върху създателите на съдържание.

През последната година Threads въведе редица нови функционалности, сред които общности по интереси, усъвършенствани филтри, директни съобщения, дълги текстови публикации, изчезващи постове, а наскоро беше забелязано и тестване на игри в платформата.

Официалните данни на Meta също потвърждават растежа - през август 2025 г. компанията обяви, че Threads е достигнал над 400 милиона месечни активни потребители, а през октомври броят на дневните активни потребители е бил около 150 милиона.

Въпреки напредъка си при мобилните устройства, Threads все още изостава значително от X в уеб среда. По данни на Similarweb, X поддържа стабилна уеб аудитория от около 145 милиона дневни посещения, докато Threads.com и Threads.net заедно достигат едва 8,5 милиона дневни посещения.

Анализаторите отбелязват, че в САЩ X все още има предимство, но разликата между двете платформи постепенно се свива. Само преди година X е имал два пъти повече дневни активни потребители в страната в сравнение с настоящите нива.

Тенденциите показват, че Threads постепенно се утвърждава като навик за ежедневна мобилна употреба, докато битката за доминация в уеб пространството тепърва предстои.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.