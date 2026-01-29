Очаква се Redmi Turbo 5 да бъде пуснат глобално като наследник на Poco X7 Pro

586 Снимка: Xiaomi

Xiaomi пусна в продажба в Китай новия Redmi Turbo 5 - сравнително компактен и достъпен смартфон, който комбинира мощна батерия, изключително ярък AMOLED дисплей и ултрабързо 100-ватово зареждане.

Redmi Turbo 5 е по-малкият вариант в серията, редом до Turbo 5 Max, с размери 157,5 × 75,2 × 8,2 мм и тегло 204 грама. Въпреки това Xiaomi е успяла да интегрира батерия с капацитет 7 560 mAh, което е с около 15% повече спрямо предишното поколение.

Смартфонът поддържа 100 W кабелно зареждане, както и 27 W обратно кабелно зареждане, което го поставя сред най-бързо зареждащите се устройства в този ценови клас.

Моделът разполага с 6,59-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2756 × 1268 пиксела и 120 Hz честота на опресняване. Основният акцент е пикова яркост от 3 500 нита, което го прави отлично видим дори при силна слънчева светлина.

Redmi Turbo 5 е оборудван с MediaTek Dimensity 8500 Ultra процесор. Основната камера е 50 MP със сензор Sony IMX822, допълнена от 8 MP ултраширокоъгълна камера, докато предната камера е 20 MP.

Смартфонът се предлага в три цвята. Базовата версия с 12 GB RAM и 256 GB памет струва 1 999 юана (около 288 долара). Налични са и конфигурации до 16 GB RAM и 512 GB памет, достигащи цена около 375 долара.

Очаква се Redmi Turbo 5 да бъде пуснат глобално като наследник на Poco X7 Pro, насочен към потребители, търсещи максимални характеристики на разумна цена.

