Xiaomi пусна в продажба в Китай новия Redmi Turbo 5 - сравнително компактен и достъпен смартфон, който комбинира мощна батерия, изключително ярък AMOLED дисплей и ултрабързо 100-ватово зареждане. 

Redmi Turbo 5 е по-малкият вариант в серията, редом до Turbo 5 Max, с размери 157,5 × 75,2 × 8,2 мм и тегло 204 грама. Въпреки това Xiaomi е успяла да интегрира батерия с капацитет 7 560 mAh, което е с около 15% повече спрямо предишното поколение.

Смартфонът поддържа 100 W кабелно зареждане, както и 27 W обратно кабелно зареждане, което го поставя сред най-бързо зареждащите се устройства в този ценови клас.

Xiaomi подготвя мащабна смяна на работниците с човекоподобни роботи
Виж още Xiaomi подготвя мащабна смяна на работниците с човекоподобни роботи

Моделът разполага с 6,59-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2756 × 1268 пиксела и 120 Hz честота на опресняване. Основният акцент е пикова яркост от 3 500 нита, което го прави отлично видим дори при силна слънчева светлина. 

Redmi Turbo 5 е оборудван с MediaTek Dimensity 8500 Ultra процесор. Основната камера е 50 MP със сензор Sony IMX822, допълнена от 8 MP ултраширокоъгълна камера, докато предната камера е 20 MP.

Ревю: Poco F8 Pro се е прицелил в титлата за най-изгоден нов смартфон на 2025 г.
Виж още Ревю: Poco F8 Pro се е прицелил в титлата за най-изгоден нов смартфон на 2025 г.

Смартфонът се предлага в три цвята. Базовата версия с 12 GB RAM и 256 GB памет струва 1 999 юана (около 288 долара). Налични са и конфигурации до 16 GB RAM и 512 GB памет, достигащи цена около 375 долара.

Очаква се Redmi Turbo 5 да бъде пуснат глобално като наследник на Poco X7 Pro, насочен към потребители, търсещи максимални характеристики на разумна цена.

ИЗБРАНО
Второ "да" при президента: Мария Филипова е готова да стане служебен премиер Днес
Второ "да" при президента: Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
73438
Бела Хадид отново е необвързана Лайф
Бела Хадид отново е необвързана
27977
Финал по оста Минск - Москва ще решава титлата от Australian Open при жените Корнер
Финал по оста Минск - Москва ще решава титлата от Australian Open при жените
9368
"Лукойл" се договори с американската Carlyle за продажба на международните активи Бизнес
"Лукойл" се договори с американската Carlyle за продажба на международните активи
8551
Идан Вайс: Бях готов да се откажа от актьорството - докато не се появи ролята на Франц Кафка Impressio
Идан Вайс: Бях готов да се откажа от актьорството - докато не се появи ролята на Франц Кафка
983
Защо "Техеран" е най-обсъжданият сериал за януари 2026 URBN
Защо "Техеран" е най-обсъжданият сериал за януари 2026
3808
Лукс на друго ниво: Дубай изгражда улица от злато Trip
Лукс на друго ниво: Дубай изгражда улица от злато
5519
Да си направите понички у дома е фасулска работа с този трик Вкусотии
Да си направите понички у дома е фасулска работа с този трик
1556
Най-ленивите зодиакални знаци според астролози Zodiac
Най-ленивите зодиакални знаци според астролози
1162
Оранжев код за валежи е издаден за шест области в България Времето
Оранжев код за валежи е издаден за шест области в България
1890