Астрономи са наблюдавали зараждаща се слънчева система с две планети, формиращи се в диска около млада звезда, наречена WISPIT 2, пише Физ.орг, цитирани от БТА.

След като преди това е открил една планета, екипът сега е използвал телескопи на Европейската южна обсерватория, за да потвърди наличието на втора. Тези наблюдения и уникалната структура на диска около звездата показват, че системата WISPIT 2 може да наподобява млада слънчева система.

По-нататъшните наблюдения на този обект ще помогнат за по-доброто разбиране на историята на формирането на Слънчевата система.

"WISPIT 2 ни дава още една възможност да погледнем в миналото на Слънчевата система. Предполагаме, че в нея може да се крият не две, а дори три големи планети, за което сочи наличието на разкъсване по краищата на протопланетния диск. Съдейки по размерите на това разкъсване, в него се формира планета с масата на Сатурн", казва астрономът Клое Лоулър от Университета на Голуей, Ирландия.

Лоулър и нейните колеги са стигнали до този извод, провеждайки серия наблюдения на наскоро образувалата се звезда WISPIT 2, която се намира в съзвездието Орел на 433 светлинни години от Земята. Тя е възникнала съвсем скоро по космическите стандарти - преди около 5 милиона години, и все още е обградена от диск от газ и прах, в който могат да се формират планети.

Преди година астрономите откриха с помощта на европейския Много голям телескоп (VLT) в обсерваторията Паранал, разположена в чилийската част на пустинята Атакама, че в този диск се формира много голяма планета. Нейната маса надвишава тази на Юпитер приблизително пет пъти. Планетата е отдалечена от звездата на 60 астрономически единици (единица за дължина, представляваща средното аритметично на минималното и максималното разстояние на Земята до Слънцето).

Това породи интерес към търсенето на още следи от съществуването на планети и други малки небесни тела в системата WISPIT 2.

За тази цел планетолозите са провели допълнителни наблюдения на тази звезда. Новите данни и снимки сочат наличието в протопланетния диск на поне още една планета, която се оказа още по-голяма - тя надвишава Юпитер по маса 8-12 пъти, като при това се намира четири пъти по-близо до звездата, отколкото вече откритата планета WISPIT 2b.

Това откритие прави звездата WISPIT 2 особено интересна за по-нататъшно изучаване, тъй като до този момент беше известна само една новородена звездна система - PDS 70, в която се формират две или повече планети.

Планетолозите се надяват, че последващите наблюдения на тези две небесни тела ще помогнат на учените да разкрият механизмите и процесите, управлявали формирането и миграциите на световете в Слънчевата система в началните етапи от нейното възникване.

22665
38219
7569
7871
11618
1896
2676
1941
1961