НАСА е изправена пред сериозна криза заради несигурното си финансиране, като в този контекст се появиха информации за закриването на най-голямата библиотека на космическата агенция и риск от унищожаване на ценни научни и исторически материали. Случаят предизвика остра реакция сред учени, служители и политици, които предупреждават за необратими последици, пише Futurism.

На фона на продължаващите бюджетни спорове между Конгреса и администрацията на Доналд Тръмп, бъдещето на НАСА остава неясно. Докато Белият дом настоява за драстично орязване на научния бюджет на агенцията - с до 50%, Конгресът изглежда е против подобно драстично съкращение. Решение все още няма, а като временна мярка Вашингтон е удължил сегашния бюджет до 31 януари.

В тази обстановка администрацията е започнала мащабно преструктуриране на сградния фонд в центъра "Годард" (Goddard Space Flight Center) - едно от най-емблематичните звена на НАСА, участвало в разработката на телескопите "Хъбъл" и "Джеймс Уеб". Сред най-спорните действия е планираното затваряне на библиотеката на центъра - най-голямата в НАСА - като според информация на New York Times част от съдържанието ѝ може да бъде изхвърлено.

По данни на изданието много от книгите, документите и научните списания не са дигитализирани и не съществуват на други места. От НАСА посочват, че в рамките на 60 дни ще бъде направен преглед на фонда, като част от материалите ще бъдат преместени в държавен склад, а други - унищожени. Това твърдение обаче беше оспорено от новоназначения администратор на НАСА Джаред Айзъкман, който заяви, че агенцията не възнамерява да изхвърля важни научни или исторически материали.

От своя страна говорител на НАСА определи процеса като "консолидация, а не закриване", като уточни, че се планира затварянето на 13 сгради и над 100 лаборатории в комплекса до март. Според агенцията реорганизацията е част от по-стар план, разработен още през 2022 г., но критиците отбелязват, че оттогава вече са закрити седем други библиотеки на НАСА, включително три през 2025 г.

Служители на агенцията алармират, че освен документи и книги, има риск да бъдат изхвърлени и скъпи, специализирани научни уреди. Законодатели също реагираха остро, като сенатор Крис ван Холен определи случващото се като атака срещу мисията на НАСА и нейния персонал.

Библиотеката в "Годард" съхранява документация още от ерата на програмата "Аполо" преди повече от 50 години. Според учени загубата на този архив би била сериозна грешка. "Ако загубим тази история, ще повтаряме същите грешки отново", предупреди планетарният учен Дейв Уилямс, подчертавайки, че натрупаното знание е ключово за бъдещите успехи на космическите изследвания.

