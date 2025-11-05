Документ от 62 страници, озаглавен "Проект Атина", предизвика сериозно напрежение във Вашингтон, след като разкри мащабни планове за бъдещето на НАСА. Планът, до който са се добрали изданията Politico и Ars Technica, е изготвен от милиардера и космически турист Джаред Айзъкман, спряган преди за поста директор на космическата агенция.

Основната идея на проекта е НАСА да бъде преструктурирана и да започне да функционира "като бизнес", като разчита в пъти по-силно на частния сектор. Предложенията обаче предизвикват сериозни опасения сред настоящи и бивши служители на агенцията.

Изтичането на документа може да усложни евентуалната повторна номинация на Айзъкман за ръководител на НАСА. Според анализатори, настоящият временен директор Шон Дъфи би могъл да използва плана, за да представи Айзъкман като заплаха за традиционните партньори и програми на агенцията, особено поради близките му връзки с компанията SpaceX на Илон Мъск.

В същото време обаче, "Проект Атина" отразява приоритетите на евентуална администрация на Тръмп за изследване на космоса, което може и да засили позициите на Айзъкман. Тази несигурност създава хаос в НАСА, която вече десет месеца остава без постоянен ръководител.

Сред най-радикалните предложения в плана са прекратяването на скъпоструващата ракетна програма Space Launch System (SLS) след мисията "Артемис 3", планирана за 2028 г.

Освен това се препоръчва НАСА да се откаже от дейностите си в областта на климатичните науки, като ги остави на академичните среди, и да започне да купува научни данни от частни компании вместо да изстрелва собствени сателити.

Вътрешната реакция в НАСА е предимно негативна. Бивш високопоставен служител описва предложенията като "странни и небрежни", а друг източник от индустрията ги нарича "необмислен ход", който рискува да отчужди подкрепата на Конгреса. Законодателите досега твърдо са подкрепяли програмата SLS, за която са гласували милиарди долари финансиране.

