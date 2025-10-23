Основателят на SpaceX Илон Мъск влезе в открит конфликт с временно изпълняващия длъжността директор на НАСА Шон Дъфи, отправяйки поредица от остри лични нападки срещу него в социалната мрежа X. Мъск нарече Дъфи "Шон Глупака" (Sean Dummy), а по-късно допълни, че той е не просто глупав, а "опасно глупав" и освен това "се опитва да убие НАСА".

Причината за острата реакция е съобщението на Дъфи, че НАСА ще отвори отново конкурса за договора за кацане на Луната по програмата "Артемида 3". През април 2021 г. контрактът беше спечелен от SpaceX, които разработват за целта модифицирана версия на своя гигантски кораб Starship. Според Дъфи обаче има сериозни притеснения, че Starship няма да бъде готов навреме за планирания старт през 2028 г.

НАСА може да се откаже от SpaceX за кацането на Луната
"Обичам SpaceX, това е невероятна компания. Проблемът е, че изостават с графика. Отложиха сроковете си, а ние сме в надпревара с Китай", заяви Дъфи пред CNBC. Той добави, че целта е американски астронавти да стъпят отново на Луната в рамките на мандата на настоящия президент, поради което ще даде възможност и на други компании, като Blue Origin на Джеф Безос, да се конкурират за мисията.

Отговорът на Мъск не закъсня. Той контрира, че Blue Origin никога не е извеждала "полезен товар" в орбита, за разлика от стотиците мисии на SpaceX, и направи смела прогноза: "SpaceX се движи със светкавична скорост в сравнение с останалата част от космическата индустрия. Нещо повече, Starship ще изпълни цялата лунна мисия. Запомнете ми думите."

Освен с аргументи, Мъск атакува Дъфи и с анкета в X, в която питаше дали "някой, чието най-голямо постижение е да се катери по дървета, трябва да управлява американската космическа програма". Това е препратка към миналото на Дъфи като професионален състезател по дърводобивни спортове, в които е държал световни титли по скоростно катерене на дървета.

Конфликтът обаче има и по-дълбоки корени. Мъск отдавна подкрепя милиардера и частен астронавт Джаред Айзъкман за постоянен директор на НАСА. Номинацията на Айзъкман обаче беше внезапно оттеглена от бившия президент Тръмп, което доведе до назначаването на Дъфи като временен ръководител. Сега се твърди, че Дъфи се стреми да запази поста за постоянно и дори обмисля сливане на НАСА с транспортното министерство - идея, която Мъск категорично отхвърли като "началото на края на доминацията на нацията ни в Космоса".

В последната си атака Мъск заяви: "Да имаш администратор на НАСА, който не знае буквално НИЩО за ракети и космически кораби, подкопава американската космическа програма и застрашава нашите астронавти."

