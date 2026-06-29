НАСА е прекратила договори за хардуер по програмата "Артемида" на обща стойност 5,9 милиарда долара, показва нов доклад на Службата на генералния инспектор на космическата агенция. Част от оборудването вече не съответства на обновената стратегия за завръщане на хора на Луната и няма да бъде използвано.

NASA

По-рано тази година НАСА обяви сериозни промени в програмата "Артемида". Първото кацане на астронавти на Луната беше отложено от мисията "Артемида III" за "Артемида IV". Агенцията се отказа и от по-мощните версии на ракетата SLS, както и от планираната окололунна станция Gateway. Новата стратегия поставя по-силен акцент върху изграждането на постоянна база на лунната повърхност.

Според одита общата стойност на отменените проекти първоначално е била около 2,9 милиарда долара. След години на забавяния, промени в проектите и оскъпяване сумата е достигнала 5,9 милиарда долара към момента на прекратяване на работата.

Сред засегнатите проекти е горната степен Exploration Upper Stage (EUS), разработвана от Boeing. Договорът за нея е подписан през 2017 г. за 962 милиона долара, а доставката е трябвало да стане през 2021 г. До спирането на проекта разходите са нараснали до близо 2 милиарда долара, като се е очаквало да достигнат 3,7 милиарда долара. Според одита първата готова за полет степен не би могла да бъде доставена преди края на 2028 г. - седем години и половина след първоначалния срок.

Докладът посочва, че закъсненията са били причинени от промени в приоритетите на НАСА, проблеми с веригите за доставки и слабости в производствения процес. Според инспекторите агенцията е отчела "значителни слабости" в организацията на производството и липса на реалистичен план за подобрение.

Сериозно е поскъпнал и проектът за универсалния адаптер Universal Stage Adapter, разработван от Dynetics. Първоначалният договор е бил за 131 милиона долара, но разходите са достигнали 353 милиона долара до прекратяването му. Ако разработката беше продължила, крайната цена е щяла да нарасне до близо половин милиард долара.

Подобна е ситуацията и с мобилната стартова кула Mobile Launcher 2, изграждана от Bechtel. Проектът започва с договор за 383 милиона долара през 2019 г., но до началото на 2026 г. стойността му достига 1,6 милиарда долара. Според одита крайната цена е можела да надхвърли 2 милиарда долара.

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Сред отменените проекти попада и модулът HALO за окололунната станция Gateway. Договорът с Northrop Grumman започва през 2019 г. за 187 милиона долара, но впоследствие нараства до 1,9 милиарда долара. След доставката на модула в САЩ през 2025 г. са открити сериозни следи от корозия.

Одитът критикува както изпълнителите, така и НАСА. Според инспекторите нереалистичните графици, честите промени в изискванията и слабият контрол са довели до значителни закъснения и постоянно увеличаване на разходите.

От НАСА признават, че промените в програмата, недостигът на ресурси и проблемите при изпълнителите са допринесли за оскъпяването. Агенцията обаче защитава преструктурирането на "Артемида", като посочва, че новият подход цели по-ниски разходи, по-опростена архитектура и по-бързо изпълнение на бъдещите лунни мисии.

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