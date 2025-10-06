Новият инструмент е базиран на технологиите на оптичните резонатори и атомните часовници

Учени от Великобритания са представили компактен детектор на гравитационни вълни, способен да регистрира колебания в пространство-времето в милихерцовия диапазон - честотна област, която досега оставаше "сляпа зона" за науката, пише Физ.орг, цитиран от БТА.

Съществуващите обсерватории като американската LIGO и европейската Virgo регистрират само високочестотни вълни, а пулсарните времеви масиви - свръхниски.

Новият инструмент е базиран на технологиите на оптичните резонатори и атомните часовници. Той измерва миниатюрни фазови отмествания в лазерната светлина, предизвикани от преминаването на гравитационна вълна.

За разлика от гигантските интерферометри, тези устройства са компактни, почти не са податливи на сеизмични смущения и могат да се поберат на лабораторна маса.

"Използвайки технологии, разработени за атомни часовници, ние разширяваме обхвата на откриване на гравитационни вълни. Това отваря възможност за създаване на глобална мрежа от малки детектори, които ще могат да търсят сигнали, останали скрити поне десетилетие", казва съавторът на изследването д-р Вера Гуарера от Университета на Бирмингам.

Всеки детектор се състои от два ортогонални свръхстабилни оптични резонатора и атомен еталон за честота. Тази конфигурация повишава чувствителността и позволява да се определят поляризацията и посоката на пристигане на вълните.

Очаква се милихерцовият или средночестотен диапазон да приема сигнали от различни астрофизични и космологични източници, включително компактни двойки бели джуджета и сливания на черни дупки, както и да открива следи от ранната Вселена. Космическата мисия LISA планира да изучава тези честоти едва през 30-те години на този век, но новият метод ще позволи търсенето да започне още сега.

Изследването, в което са участвали и учени от Университета на Съсекс, е публикувана в сп. Classical and Quantum Gravity.

