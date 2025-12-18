Геолози от Китай са открили нов минерал в никел-кобалтово находище в автономния район Гуанси-Чжуан в южната част на страната, съобщиха Централната китайска телевизия и изданието "Глоубъл нюз", цитирани от БТА.

Според съобщението новият минерал представлява сулфид на никел, бисмут, антимон и арсен.

Експертът в областта на материалознанието Ян Цзяюн каза пред телевизионния канал, че става въпрос за "стабилни структури, формирани в резултат на 4,6 милиарда години геохимични експерименти". Според него те притежават уникални схеми на атомно подреждане и свойства, които са трудни за постигане чрез традиционен изкуствен синтез.

Китайската Академия по геоложки науки вече е одобрила името "цзинсюит" за новия минерал, открит в автономния окръг Цзинсю-Яо на автономния район Гуанси-Чжуан.

Според експерти това находище се отличава с изключително висока степен на минерализация.

