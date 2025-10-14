Снимка: А1 А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации

А1 подкрепи Годишната среща на местните власти 2025, която се проведе от 12 до 14 октомври в Албена, в израз на своята дългосрочна ангажираност към развитието на икономиката и качеството на живот на гражданите в регионите на страната. Компанията представи интелигентни решения, с които вече подкрепя част от общините в България.

Мирослав Александров, директор "Корпоративни клиенти" в А1 България, заяви:

"С голяма част от общините в България ни свързва дългогодишно сътрудничество през 30-годишната ни история. През последните години А1 се утвърди като двигател на дигиталната трансформация в страната. Във време, в което именно общините са в центъра на очакванията за промяна, хората очакват по-добри услуги, по-чиста среда, по-висока сигурност и по-голяма прозрачност. Затова ние приемаме за своя мисия да подкрепяме местните институции, за да превърнем всяка българска община в умна, устойчива и привлекателна за гражданите и бизнеса - с помощта на технологиите."

През последните няколко години А1 надгражда услугите и решенията, с които подпомага дигитализацията на публичните институции. Компанията си партнира с много от общинските администрации за техните телекомуникационни нужди, както и за редица ICT и IoT решения. Проектите за повишаване на киберзащитата помагат на общините да защитават критичната инфраструктура и личните данни на гражданите.

Чрез Telecare А1 вече подпомага социалните политики в десетки общини, като дава възможност за дистанционна грижа за възрастни хора чрез електронни гривни и уеб базирана система за наблюдение. С решението на А1 за интелигентно сметосъбиране компанията подпомага редица общини да управляват отпадъците ефективно - с визуализация в реално време, която улеснява контрола и осигурява прозрачност за гражданите.

Част от общините вече използват разработената от А1 система за споделено използване на електрически велосипеди - зелено, модерно и достъпно решение за градска мобилност. Чрез платформата за индустриални дронове телекомът подпомага планирането на инфраструктура, мониторинга на труднодостъпни зони и гарантира по-високо ниво на безопасност в общините.