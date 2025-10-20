Източник: СуперХостинг.БГ СуперХостинг.БГ празнува 20 години със страхотни отстъпки

4195 Източник: СуперХостинг.БГ

В динамичния свят на технологиите 20 години са цяла епоха. За това време интернет се промени из основи пред очите ни - сайтовете станаха по-бързи и динамични, навиците ни се трансформираха, социалните мрежи превърнаха света в една голяма сцена, а бизнесът се измести в онлайн пространството. Но въпреки това има едно нещо, което остана непроменено - СуперХостинг.БГ, които неуморно подкрепяха мечтите и проектите на хиляди предприемачи през цялото това време.

За тези две десетилетия компанията се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в сферата на хостинга у нас. Днес те са доверен партньор на бизнеси, предприемачи и творци, които разчитат както на сигурност, така и на постоянно развитие. През годините компанията непрекъснато разширява портфолиото си, така че всеки - от малките бизнеси до големите брандове - да може да намери правилното решение за своя дигитален дом. А в основата на успеха им стоят не само технологиите и иновациите, но най-вече отношението. Клиентите на СуперХостинг.БГ знаят, че зад цялата палитра от услуги стои екип, готов да помогне по всяко време: с търпение, разбиране и компетентност по всеки въпрос.

Затова, по повод своя 20-ти рожден ден, компанията празнува с една специална кампания: 20% допълнително отстъпка на най-търсените им услуги - споделен хостинг, хостинг за WordPress, Managed хостинг за WordPress+ AI, SaaS услуги и популярни домейни. И тъй като именно домейнът е първата стъпка към изграждането на една онлайн идентичност, това е перфектният шанс за всеки предприемач или ентусиаст да вдъхне нов живот на своята идея. А от СуперХостинг.БГ не само празнуват миналото и своите успехи, но и вдъхновено отправят поглед напред - към следващите десетилетия, изпълнени с нови технологии, предизвикателства и идеи, които тепърва ще намират своя дом онлайн.