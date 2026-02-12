Валентинска разпродажба: Windows 11 и Office 2021 на цени, които ще обикнете
Лицензи с постоянен достъп и мигновена доставка
Ако редовно работите с документи, таблици, презентации или имейли, MS Office Professional 2021 покрива всичко необходимо в един настолен пакет. За ограничен период лиценз за MS Office Professional 2021 с постоянен достъп се предлага само за 30,25 € (ред. 249 €) в специалната разпродажба на Godeal24.
Това издание включва Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access и безплатната версия на Teams. Заедно тези приложения покриват широк спектър от ежедневни задачи - от писане на доклади и управление на имейли до създаване на презентации и организиране на данни. Пакетът е проектиран за Windows 10 и Windows 11 и се инсталира директно на съвместими компютри. За студенти, фрийлансъри или малки екипи, които вече знаят, че искат инструментите на Microsoft Office на Windows машина, тази оферта прави избора лесен.
Windows 11 Professional също е наличен само за 12,25 € (ред. 199 €). Windows 11 е най-новата и най-мощната операционна система на Microsoft, пълна с иновации, създадени да ускорят работния процес и да повишат продуктивността. Тя въвежда Copilot - изкуствения интелект на Microsoft - директно в операционната система. Той може да помага с обобщаване на съдържание, настройка на системни опции, генериране на идеи и дори подпомагане при писане или програмиране - всичко това, без да напускате работния плот.
С тези оферти за ограничено време можете да подобрите системата си само за малка част от стандартната цена.
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 30.25 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 46.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 58.50€ (Only 29.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows от само 10 €
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Вземете рентабилен пакет с до 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- MS Project Professional 2024- 49,99 €
- MS Visio Professional 2024- 45,99 €
Wholesale оферти - ненадминати цени!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Получавате дигитална доставка директно на имейла си в рамките на секунди след покупката.
С рейтинг 98% "Отличен" в TrustPilot и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да сте уверени в качеството на продукта.
Godeal24 предлага денонощна професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и гаранция за безпроблемна употреба на продукта.
Контакт с Godeal24: [email protected]
