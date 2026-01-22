В случай на повреда почти 1/3 от потребителите разчитат на сервиз от мобилен оператор, сочи проучване

Осезаем спад на българските потребители, които задържат старите си телефони у дома, когато си купят нови, нарежда България до средните европейски нива по този показател, сочи сравнение между представително проучване на Yettel и изследване на GSM Association (GSMA) - глобалната асоциация на мобилните оператори. Ако през 2024 г. всеки втори българин е запазил ненужното мобилно устройство, то година по-късно тази практика се прилага от 36%, изравнявайки се с нивата в Европа, където процентът е същият.

В мотивите на българските и европейски потребители да пазят старата техника най-често се срещат възможността за резервно устройство, наличието на ценни данни или съдържание и предположението, че техниката не струва нищо. Отговора "Не знам какво да правя с него" дават 16% от българите и 23% от европейците, което подсказва за разлика в осведомеността на двете групи. Все повече потребители у нас са наясно с възможността да предават старите си мобилни апарати в телеком магазините - от 76% през 2023 г. и 79% година по-късно до 82% през 2025 г.

Разминаване се наблюдава и в дела на хората, които към момента на двете изследвания пазят поне един стар телефон у дома. В Европа са близо 80%, докато у нас надхвърлят 90%. Най-много българи държат два телефона вкъщи - 36%, следвани от тези с едно устройство - 33%, като значително по-малко (средно около 7%) имат повече от три. При европейците на първо място са хората с едно неработещо или излязло от употреба устройство вкъщи - 29%, а тези, които съхраняват по два мобилни апарата, са 27%.

Неписаното правило - когато си купим нова вещ, да се разделим с една стара, спомага за поддържане на баланс и справяне със склоността към трупане на предмети у дома. Този принцип е особено важен при електронните устройства, които имат определен жизнен цикъл и ако "залежат" твърде дълго време из шкафчетата, се амортизират и дори могат да навредят на здравето ни.

3 причини да не пазите стария си смартфон вкъщи

С времето губи стойността си

Колкото по-дълго едно устройство стои неизползвано, толкова по-малка става реалната му стойност и възможността да бъде продадено, заменено или рециклирано ефективно. Веднъж оставен в чекмеджето, старият мобилен апарат обикновено остава забравен там с години, след които цената му и шансът да се върне обратно в употреба значително намаляват.

Замърсява природата

С времето батериите и някои вътрешни компоненти започват да се разлагат и да отделят вредни вещества. Дългото складиране на техниката не e безобидно - тя носи потенциален риск за околната среда, ако не бъде събрана и третирана по правилния начин.

Задържа ценни изчерпаеми ресурси

Всеки смартфон съдържа редки и изчерпаеми суровини - метали и материали, които могат да се върнат в производството на нова електроника. В един тон употребявани iPhone например можем да открием до 300 пъти повече злато, отколкото в един тон златна руда. Когато старото устройство остане неизползвано у дома, тези ресурси остават "заключени", вместо да станат част от кръговата икономика.

Поправка, вместо подмяна

Положителна промяна се вижда и в нагласите на българите за ремонт на устройствата при повреда. Тук е налице пълно съвпадение при намеренията и реалните действия - 60% от хората са готови да ремонтират телефона си, ако се наложи, и същият дял - отново 60%, споделят, че вече са го правили. Прави впечатление, че в 31% от случаите родните потребители разчитат на сервизни услуги, предоставяни от мобилен оператор, а в Европа този процент е едва 17.

За да подкрепи тази тенденция, Yettel разполага със собствен сертифициран сервиз, в който всички ремонти се извършват само с оригинални резервни части. Той обслужва гаранционно и извънгаранционно най-популярните марки смартфони, улеснявайки избора "ремонт, вместо подмяна".

Още през 2023 г. телекомът въвежда допълнителна, безплатна за клиентите, трета година гаранция за всички смартфони, а от скоро гаранционната карта вече е дигитализирана. Освен това, дигиталната услуга "Смартфон диагностика", достъпна през мобилното приложение Yettel, предоставя възможност за навременна профилактика и откриване на потенциални проблеми в мобилните устройства, а така се намалява рискът от скъпи ремонти или изхвърляне.

Ако все пак се стигне до подмяна, българските потребители най-често са водени от желание за по-нов модел с по-добри функции - мотив, който изпреварва технически причини като състояние на батерията или повреда. В Европа картината е обратната - водещите фактори са износването, издръжливостта на батерията и забавената работа на текущия смартфон.

Тази разлика очертава два различни стила на потребление - по-иновативно ориентиран у нас и по-прагматичен в ЕС. Но любопитното е, че при бъдеща покупка и двете групи са изцяло съгласни в едно: очакват устойчивост под формата на издръжливост, по-евтина поддръжка и гарантирани софтуерни актуализации.