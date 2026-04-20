Името на Logitech изпъква с огромен набор от устройства за различни бизнеси и цели

Снимка: Logitech

Офисът днес няма нищо общо с офисът от преди 7-8 години. Навлизането на дистанционната работа, изкуственият интелект и новите технологии промениха работните ни пространства.

Много често хората, работещи за една компания са в различни градове, а понякога и държави. Екипите обаче провеждат редовно онлайн срещи и координират действията си. Това поставя необходимостта от надеждна, бърза и ясна комуникация.

Проучвания показват, че работната среда се променя трайно към по-гъвкави модели. Около 52% от служителите предпочитат хибридна работа (комбинация от офис и дистанционно), докато 82% от работодателите се притесняват, че ще им е трудно да върнат хората изцяло в офисите.

Всеки бизнес, малък или голям, чиято дейност е в света на информационните технологии и интернет трябва да помисли как да реши и организира новия тип работа. Именно тук идва ролята на B2B решенията.

Какво е B2B и защо е важно

B2B означава "business-to-business". Това са продукти и услуги, насочени към бизнеса - без значение малък или голям. Те решават конкретни проблеми, които могат да възникнат при работата във фирма, компания, стартъп или друг тип организация. Целта им е да повишат ефективността, да намалят разходите или казано накратко - да улеснят работата на служителите. А понякога дори да я направят възможна на първо място!

В днешния свят B2B решенията са ключови. Причината е проста. Работата става все по-дигитална. Хората често работят дистанционно - от вкъщи, от хотелската стая, кафето, а понякога и в движение.

Нуждата от видео срещи, споделяне на съдържание, управление на устройства и подобрена кибер сигурност изискват по-специален подход. Точно затова бизнесът търси партньори, които предлагат цялостни решения.

Решенията на Logitech

Logitech е една от най-известните и лесни за разпознаване технологични компании в света. Стига да имате компютър, то е много вероятно да сте ползвал нейна мишка, клавиатура или аудио колонки на Logitech. Но предложенията им далеч не се изчерпват с това. Компанията е основана в Швейцария, което допълнително подчертава безкомпромисния ѝ подход, когато става дума за качество.

Logitech произвежда широка гама продукти. Сред тях са мишки, клавиатури, уеб камери, слушалки, гейминг аксесоариу, но и специализирани решения за офиси, дистанционна работа и видеоконференции. През последните години компанията се утвърди като лидер в сегмента на хибридната работа.

Днес Logitech предлага цялостни B2B решения. Те покриват нуждите на малки екипи, средни компании и големи корпорации. Подходът е гъвкав. Logitech може да работи добре с широк спектър от софтуерни решения. Например, без значение дали комуникирате с екипа си чрез Microsoft Teams, Zoom, Google Meet или друго приложение - Logitech ще ви даде най-добрия софтуер, за да стане комуникацията безпроблемна. Портфолиото ѝ включва решения за всяка ситуация - от домашен офис до напълно оборудвана конферентна зала.

"Работата вече не е обвързана с конкретно място - тя може да се извършва отвсякъде. Това налага нуждата от модерни, гъвкави технологични решения, които да правят работата едновременно ефективна и удобна", коментира Борислав Манов, мениджър за България и Румъния на B2B решенията на Logitech.

Компанията подчертава, че се стреми да предлага именно такива лесни за използване и адаптивни решения, за да отговори на новите изисквания на бизнеса.

"Logitech не залага само на теоретични презентации, а дава възможност на клиентите реално да изпробват продуктите в тяхната работна среда. Всеки бизнес може да изпробва демо-продуктите ни. За нас няма значение дали фирмата е малка, средна или голяма - ние предлагаме решения за нуждите на всеки поотделно, според съответните проектни условия", допълва Манов.

Ето някои от нейните B2B продукти и решения:

Видеоконферентни системи

Logitech има готови решения за провеждането на видеоконференции. Голям брой участници, интеграция на изкуствен интелект и подход, подходящ за всяко начинание. В редовeте по-долу ще ви запознаем с някои от тях.

Logitech Rally Bar Снимка: Logitech

Rally Bar е all-in-one решение за средни и големи конферентни или заседателни зали. Устройството комбинира камера, микрофони и високоговорители. То не изисква допълнителен компютър. Вградената AI технология автоматично кадрира участниците. Картината е ясна. Звукът е чист. Това прави срещите по-естествени и лесни за организиране.

Logitech Rally Bar Mini Снимка: Logitech

Rally Bar Mini е по-компактна версия, подходяща за малки зали. Устройството запазва ключовите функции на по-големия модел. Отличава се с лесен монтаж и бърза настройка. Технологията използва AI видео анализ, за да гарантира, че всички участници в срещата са ясно видими. Това подобрява изживяването особено за хората, които се включват дистанционно.

Решенията от серията Rally използват оптимизиран аудио прием с помощта на изкуствен интелект. Технологии като RightSound позволяват ефективно потискане на фоновия шум и по-ясно улавяне на гласовете в помещението. Това гарантира, че дистанционните участници чуват разговора ясно и могат да се включат пълноценно.

Logitech Rally AI Camera Pro Снимка: Logitech

Rally AI Camera Pro е висок клас камера, създадена за модерни конферентни пространства, в които хибридните срещи са ежедневие. Устройството използва двойна оптична система, комбинираща 1-инчов сензор с допълнителен модул с 15x хибриден зуум, което позволява детайлно улавяне както на цялата стая, така и на конкретни участници.

Моделът разчита на AI технологията RightSight 2, която автоматично разпознава участниците и динамично ги кадрира - независимо дали става дума за говорител, група или отделни хора в помещението. Това създава усещане за по-естествена и ангажираща комуникация.

Logitech Logitech Sight Снимка: Logitech

Logitech Sight променя начина, по който се виждат участниците. Устройството е създадено за хибридни срещи, където част от екипа е дистанционно, а част от него - присъства на място. Идеята е разликата в комуникацията при онлайн и офлайн присъствието да се минимизира. Отново имаме използване на AI технологии за прецизно кадриране на участниците и оптимизирането на звука. С устройството отново гарантирате, че всеки ще бъде ясно чут и видян по време на срещата.

Logitech Rally Board 65 Снимка: Logitech

Rally Board 65 представлява цялостно all-in-one решение за видеоконферентна комуникация, което комбинира 65-инчов 4K тъч дисплей, камера, микрофони и високоговорители в едно устройство. То е създадено с идеята да опрости максимално внедряването - може да бъде инсталирано бързо и да работи почти веднага без сложна IT намеса.

В основата му стоят AI технологии като RightSight 2 и RightSound 2, които оптимизират кадрирането и звука, така че всеки участник да бъде ясно видим и чут. Допълнително, устройството предлага интелигентни функции като depth blur за по-добър визуален фокус и вградени инструменти за съвместна работа, включително дигитална бяла дъска със стилуси. Това го прави особено подходящо за модерни офиси, отворени пространства и екипи, които търсят максимална ефективност и лекота при комуникацията.

Контрол и управление

Logitech има и богата гама от устройства, които позволяват контрол и управление на големи офис пространства.

Logitech Logitech Tap IP Снимка: Logitech

Logitech Tap IP е контролен панел за срещи с тъчскрийн и лесен за работа интерфейс. Устройството позволява стартиране на срещи с едно докосване. Работи през мрежа. Всичко това улеснява инсталацията. Tap IP е подходящ е за модерни офиси с централизирано управление.

Уеб Камери за бизнеса

Настолните компютри са по-надеждни, удобни и мощни спрямо лаптопите. Всеки, който работи с програми за видео обработка, 3D моделиране или програмиране знае това. Именно тук изниква необходимостта от добавянето на камера, която да прави онлайн срещите възможни.

Logitech Brio 305 Снимка: Logitech

Brio 305 е камера, създадена за ежедневни срещи. Тя предлага Full HD качество и има вградена защита на поверителността. Подходяща е за служители, които работят от вкъщи или в хибридна среда.

Logitech MX Brio 705 for Business Снимка: Logitech

MX Brio 705 for Business е по-висок клас решение. Камерата предлага 4K картина и повече настройки. Подходяща е за професионалисти, които искат максимално качество.

Клавиатури и мишки за бизнеса

Logitech са дългогодишен лидер в създаването на може би най-качествената периферия за компютри. През десетилетията решенията им само еволюират и стават по-добри.

Logitech Wave Keys for Business Снимка: Logitech

Wave Keys for Business e ергономична клавиатура. Формата ѝ намалява напрежението в китките. Подходяща е за дълги работни дни и може сериозно да намали умората в ръцете - особено в дългосрочен план.

Logitech Lift for Business Снимка: Logitech

Lift for Business е вертикална мишка. Намалява натоварването върху ръката. Подходяща е за хора, които работят много часове пред компютър.

Logitech MX Master 4 for Business Снимка: Logitech

MX Master 4 for Business е една от най-популярните мишки в професионалния сегмент. Предлага висока прецизност и има много програмируеми бутони. Подходяща е за дизайнери, програмисти и анализатори.

Logitech MX Keys for Business Снимка: Logitech

MX Keys for Business е премиум клавиатура в пълния смисъл на думата. Тя предлага комфорт при писане. Подсветката ѝ се адаптира към средата. Създадена е за интензивна работа и може да бъдете сигурни, че ще надживее компютъра ви.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 Снимка: Logitech

Signature Slim Solar+ K980 е иновативна безжична клавиатура, която елиминира нуждата от зареждане благодарение на технологията Logi LightCharge.

Клавиатурата на Logitech използва за източник на енергия както естествената светлина от слънцето, така и изкуствена светлина от лампите в офиса. С напълно заредена батерия Signature Slim Solar+ може да работи до четири месеца дори в пълна тъмнина.

Клавиатурата е създадена за съвременната работна среда - предлага тънък, минималистичен дизайн, тихи scissor-switch бутони и възможност за свързване с до три устройства едновременно чрез Easy-Switch. Налични са и интелигентни функции като програмируеми бутони и специален AI бутон за бърз достъп до асистенти като Copilot или Gemini. Освен удобството, моделът акцентира и върху устойчивостта, използвайки рециклирани материали и батерия с живот до 10 години.

Слушалки за бизнеса

Както може би предполагате, решенията на Logitech изпъкват в аудио системите и това е от десетилетия. Но в случая не говорим за слушалки за обикновенни потребители или геймърски аудиосистеми с RGB светлини, които също присъстват в гамата на компанията. Говорим за устройства, подходящи за кол центрове и работа.

Logitech Zone Vibe Wireless Снимка: Logitech

Zone Vibe Wireless са леки и удобни слушалки. Подходящи са за ежедневна употреба. Предлагат добро качество на звука и стабилна връзка.

Logitech Zone Wireless 2 ES Снимка: Logitech

Zone Wireless 2 ES е по-висок клас модел. Разполага с активно шумопотискане. Осигурява чист звук дори в шумна среда. Подходящ е за професионални разговори и срещи.

Защо решенията на Logitech се открояват

Решенията на Logitech се отличават най-вече с това, че са мислени като цялостна екосистема, а не като отделни продукти. Камерите, контролерите, слушалките и периферията работят заедно без нужда от сложна интеграция. Това спестява време на IT екипите и намалява риска от несъвместимости. В практиката това означава по-бързо внедряване и по-малко технически проблеми в ежедневната работа.

Друг важен аспект е съвместимостта със софтуерни платформи. Устройствата на Logitech са сертифицирани за водещи решения за видеоконференции. Това включва среди, които много компании вече използват. Така не се налага промяна на вече изградени процеси. Хардуерът просто се вписва в тях. За бизнеса това е ключово, защото всяка промяна на софтуер носи разходи и време за обучение.

Не на последно място стои и управлението на устройствата. Logitech предлага инструменти за централен контрол. Те позволяват следене на състоянието, актуализации и настройки от разстояние. Това е особено важно за компании с много офиси или зали. Поддръжката става по-лесна, а реакцията при проблем е по-бърза.

Изкуственият интелект играе все по-ключова роля в съвременните видеоконферентни решения на Logitech. Чрез AI се управляват различни аспекти на системата - от оптимизация на звука до автоматично настройване на камерата чрез разпознаване на лицата на говорещите, което значително подобрява качеството на онлайн срещите.

Освен това AI улеснява участниците, като автоматично преобразува речта в текст, създава бележки и дори предлага превод в реално време. Това прави комуникацията по-ефективна, особено в международна среда.

Сигурността също е централен приоритет. Компанията прилага специални протоколи за B2B решения, гарантиращи съвместимост и защита на данните, което отразява тенденцията сигурността да се възприема като стандарт, а не като допълнителна екстра.

Друг важен акцент е устойчивото развитие. Все по-голяма част от продуктите на Logitech се произвеждат от рециклирани материали, а очакваните регулации в Европейския съюз ще засилят значението на екологичните практики и в този сектор.

Има значение и самият дизайн на продуктите. Устройствата са създадени с мисъл за реална употреба. Инсталацията обикновено е опростена. Интерфейсите са ясни. Потребителят не трябва да мисли как да стартира среща или да настрои камерата. Това намалява напрежението в работния процес и прави технологиите по-достъпни за хора без технически опит.

Накрая идва гъвкавостта. Портфолиото обхваща различни сценарии. Например, малък екип може да започне с базова конфигурация. Голяма компания може да изгради сложна система с десетки зали. Важното е, че всичко остава в рамките на една платформа. Това улеснява растежа и надграждането във времето.

Logitech ясно показва, че разбира нуждите на модерния бизнес. Компанията предлага цялостни решения, които обхващат всяка част от работния процес. Те могат да се персонализират за всеки бизнес. Компанията си сътрудничи с различни софтуерни платформи, за да намери най-оптималният индивидуален подход.

В следствие от всичко казано дотук, едва ли е изненада, че Logitech е глобален лидер в B2B решенията. Според данни на CSIMarket компанията контролира над 70% от пазара за компютърни периферии. Това е напълно логично, имайки предвид богатото портфолио с продукти за всеки и високото качество.

