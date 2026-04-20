Космическата компания Blue Origin отчете първи сериозен неуспех в програмата си за ракетата New Glenn. При третия полет апаратът не успява да изведе клиентски сателит в правилната орбита.

Ракетата е изстреляна от Cape Canaveral в неделя сутринта. Полетът започва успешно, а първата степен е използвана повторно за първи път и каца на платформа в океана.

Проблемът възниква при горната степен. Тя извежда сателита BlueBird 7 в по-ниска орбита от планираната. Това потвърждава компанията AST SpaceMobile.

Сателитът се отделя успешно и се активира, но височината не е достатъчна за нормална работа. Очаква се той да бъде изведен от орбита и да изгори в атмосферата.

От компанията уточняват, че загубата е покрита от застраховка. Планира се изстрелване на следващи сателити от същата серия в рамките на месец. AST SpaceMobile има договори с няколко доставчици и очаква да изведе общо 45 апарата до края на 2026 г.

Това е първият сериозен проблем за New Glenn, чиято разработка продължава повече от десетилетие. Ракетата извършва първия си полет през 2025 г., а досега има ограничен брой мисии с реални товари.

Неуспехът може да има по-широки последици. Blue Origin се стреми да участва активно в програмата "Артемида "на НАСА за връщане на хора на Луната.

Главният изпълнителен директор на компанията Дейв Лимп заявява, че целта е ускоряване на лунните мисии. В същото време SpaceX също разработва свои решения за тези полети.

До момента от Blue Origin не дават подробности за причините за отклонението в орбитата.

Виж още Компанията на Джеф Безос планира защита на Земята от космически заплахи

