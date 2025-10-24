Служителите са били предупредени да не идват на работа

985 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Технологичният гигант Google беше принуден да затвори временно своя офис в нюйоркския квартал Челси поради нашествие на дървеници. Всички служители са получили предупредителен имейл със съвет да не посещават работните си места.

Тревогата е била вдигната в неделя, след като екип, използващ специално обучено куче, е открил "достоверни доказателства за наличието" на вредители в сградата. Технологичният гигант е започнал проверка и на останалите си три офиса в Манхатън като предпазна мярка.

В медиите се появиха и непотвърдени слухове, че причина за проблема може да е голяма колекция от плюшени играчки, които се съхраняват в офиса в Челси. От Google отказаха коментар по тази тема, но призоваха служителите си в Ню Йорк да докладват незабавно при всяко съмнение или забелязване на дървеници в работните помещения.

Това не е първият подобен инцидент за компанията.

През 2010 г. същият офис в Челси отново беше затворен по идентична причина, след като служител разкри за проблема в социалните мрежи. Тогава обаче ситуацията беше част от по-мащабен проблем с вредителите в целия мегаполис - оправдание, което днес не е валидно.

