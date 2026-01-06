620 Снимка: Razer

Бумът в изкуствения интелект е в някаква степен лоша новина за геймърите. Причината? Цените на RAM паметта се изстреляха в небесата, а скоро това ще стане с видеокартите, SSD-тата и като цяло - с геймърските компютри. Компании, като Crucial, изцяло напуснаха геймърския сегмент. Сега друго голямо име се готви да диверсифицира основната си потребителска база в "AI посока".

Производителят на геймърски хардуер Razer е поредната компания от PC индустрията, която пренасочва фокуса си към изкуствения интелект. Освен че започва да рекламира някои от съществуващите си продукти, като лаптопа Blade 18 и външния графичен модул Core X V2, като "AI хардуер за разработчици", компанията представи и изцяло нова работна станция, създадена специално за AI.

Новият продукт, наречен Razer Forge AI dev workstation, е предназначен за обучение на AI модели, инференция и симулации. Той разполага с модулен, подходящ за рак монтаж дизайн, който позволява изграждането на плътни изчислителни клъстери. Системата поддържа до четири графични карти на AMD или Nvidia, има осем слота за DDR5 памет и използва процесор AMD Ryzen Threadripper Pro.

Работната станция може да бъде оборудвана със захранване до 2000 W и разполага с два 10-гигабитови Ethernet порта за бърз трансфер на данни. Razer не обяви цена или дата на пускане на пазара, тъй като продуктът ще се предлага по индивидуална заявка чрез търговския екип на компанията.

Ходът на Razer идва на фона на нарастващ интерес към компактни AI изчислителни системи, след като Nvidia представи собствен персонален AI "суперкомпютър" на CES през миналата година. Очаква се и други хардуерни производители да последват тази тенденция.

