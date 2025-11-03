Публичният конфликт между Илон Мъск и Сам Алтман отново се разгоря в социалната мрежа X. Двамата, които са сред съоснователите на OpenAI, отдавна са в обтегнати отношения, а враждата им се пренесе в съдебни дела, корпоративни интриги и остри реплики онлайн.

Последната размяна на реплики започна, след като Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, публикува публикация, която нарече "приказка в три действия".

В нея той показа екранни снимки, разкриващи, че е резервирал Tesla Roadster още през 2018 г., плащайки депозит от 50 000 долара. След над 7 години чакане той опитал да отмени поръчката и да поиска възстановяване на сумата, но изпратеният от него имейл се върнал като недостаставен.

"Наистина се вълнувах за тази кола! Разбирам забавянията, но 7 и половина години ми се струват твърде дълго време за чакане", написа Алтман. Второто поколение на спортния автомобил Roadster беше обявено през ноември 2017 г., но премиерата му беше многократно отлагана. Самият Мъск наскоро обяви, че нова версия ще бъде представена до края на тази година.

Отговорът на Мъск не закъсня. Първоначално той отправи познатото си обвинение: "Ти открадна организация с нестопанска цел". Това е критика, която Мъск многократно е насочвал към Алтман и OpenAI заради трансформацията на компанията в структура с комерсиална цел, макар и контролирана от борд с нестопанска цел. Мъск дори основа конкурентния стартъп xAI и заведе дело срещу OpenAI и Apple по обвинения в нелоялна конкуренция.

В допълнение към нападките, собственикът на Tesla заяви, че Алтман не е показал цялата история. "Забравил си да споменеш четвърто действие, в което проблемът беше решен и получи парите си обратно в рамките на 24 часа", написа Мъск и допълни - "Но това е в природата ти".

