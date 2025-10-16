Съединените щати, Китай, Русия и Обединеното кралство, разполагат с киберсили и способности за както настъпателни, така и отбранителни операции

Италия ще има скоро своя собствена киберармия, заяви министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Италия ще има киберармия, която да защитава суверенитета ѝ в дигиталната сфера наравно със сушата, морето, въздуха и Космоса, каза Крозето във видеообръщение, излъчено на технологичното събитие ComoLake.

"Трябва да се създаде първоначална структура, която може да разчита на 1200 - 1500 души личен състав, по-голямата който ще бъде оперативен, но целта е да се сформират по-големи, напълно автономни сили, способни да противодействат ефективно на целия спектър от заплахи", каза той.

"Киберизмерението сега е оперативна област на сигурността, наред със сушата, морето, въздуха и Космоса", подчерта италианският министър на отбраната.

"Защитата му изисква деликатни, постоянни и интегрирани способности", смята Крозето.

"Тук се оформя идеята за национални киберсили с цивилен и военен компонент, способни да действат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината", посочи той.

Много държави, включително Съединените щати, Китай, Русия и Обединеното кралство, разполагат с киберсили и способности за както настъпателни, така и отбранителни операции. Някои държави имат специализирани, независими киберсили, като Стратегическите сили за поддръжка на НОАК в Китай и Норвежките сили за киберотбрана, докато други интегрират киберспособностите в съществуващата си военна структура.

Израел и Северна Корея също са известни с мащабни кибер сили, в които служат хиляди ИТ специалисти.

