Италия ще има скоро своя собствена киберармия, заяви министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Италия ще има киберармия, която да защитава суверенитета ѝ в дигиталната сфера наравно със сушата, морето, въздуха и Космоса, каза Крозето във видеообръщение, излъчено на технологичното събитие ComoLake.

Фирма за киберсигурност: Наш дистанционен служител се оказа севернокорейски хакер
Виж още Фирма за киберсигурност: Наш дистанционен служител се оказа севернокорейски хакер

"Трябва да се създаде първоначална структура, която може да разчита на 1200 - 1500 души личен състав, по-голямата който ще бъде оперативен, но целта е да се сформират по-големи, напълно автономни сили, способни да противодействат ефективно на целия спектър от заплахи", каза той.

"Киберизмерението сега е оперативна област на сигурността, наред със сушата, морето, въздуха и Космоса", подчерта италианският министър на отбраната.

"Защитата му изисква деликатни, постоянни и интегрирани способности", смята Крозето.

"Тук се оформя идеята за национални киберсили с цивилен и военен компонент, способни да действат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината", посочи той.

Много държави, включително Съединените щати, Китай, Русия и Обединеното кралство, разполагат с киберсили и способности за както настъпателни, така и отбранителни операции. Някои държави имат специализирани, независими киберсили, като Стратегическите сили за поддръжка на НОАК в Китай и Норвежките сили за киберотбрана, докато други интегрират киберспособностите в съществуващата си военна структура.

Израел и Северна Корея също са известни с мащабни кибер сили, в които служат хиляди ИТ специалисти.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833